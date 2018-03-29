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أخبار العالم

أمريكا تمارس الضغط على الجواسيس الروس في كل أنحاء العالم

الخميس 29/مارس/2018 - 08:42 م
صدى البلد
القسم الخارجي
قال متحدث رفيع المستوى باسم الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة، تقوم بالضغط على جميع عملاء المخابرات الروسية في جميع أنحاء العالم.

أضاف المتحدث فى تصريحات له اليوم: "نحن راضون عن الإجراءات الواسعة التي اتخذناها، وقامت حوالي 30 دولة بطرد الدبلوماسيين الروس، ولكن يمكن القيام بأكثر من ذلك، وسوف نستمر في الضغط على العملاء الروس لدى المخابرات الروسية في جميع أنحاء العالم ونتعاون مع حلفائنا على ذلك"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتشهد العلاقات بين روسيا والغرب توترا حادا بسبب اتهام لندن لموسكو بالضلوع في محاولة اغتيال الجاسوس الروسي المزدوج، سيرجي سكريبال، بغاز كيميائي سام بمدينة سالزبوري البريطانية، فيما تنفي روسيا الاتهامات الموجهة إليها قائلة إنها لا أساس لها.

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