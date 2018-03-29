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كرم جبر: الإخوان يدعون إلى دين جديد.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 08:39 م
كرم جبر
كرم جبر
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن أمهات الشهداء أقوياء صامدات ليقينهن بأن أبناءهن في الجنة بسبب تضحياتهم لصالح أمن واستقرار الوطن، لافتا إلى أن المواقع الإخوانية والمتآمرين والخونة يريدون قتل الهوية المصرية وحب الوطن والدين، لخلق ثقافة ودين جديد.

وأضاف جبر في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" على قناة " صدى البلد"، أننا في حاجة إلى تعريف الجميع ببطولات شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم لصالح الدولة المصرية وأمن الشعب المصري، ونحتاج إلى إعلاء روح البطولة في جنازات الشهداء وليس البكاء.

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