لافروف يقترح عقد اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمناقشة قضية سكريبال

دعا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي ، اليوم الخميس ، الى عقد اجتماع لمجلس ادارة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أوائل الشهر القادم ، وذلك بغرض إجراء مناقشات صريحة لقضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) ـ في نشرتها باللغة الإنجليزية ـ عن لافروف قوله " إن رفض الشركاء الغربيين الاشتراك في هذا الإجتماع ، الذي نقترح أن يعقد في الثاني من أبريل المقبل ، سوف يعتبر دليلا جديدا على أن كل ما حدث في قضية سكريبال مجرد إستفزاز".