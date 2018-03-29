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أخبار العالم

لافروف يقترح عقد اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لمناقشة قضية سكريبال

الخميس 29/مارس/2018 - 08:38 م
سيرجى لافروف
سيرجى لافروف
أ ش أ
دعا سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي ، اليوم الخميس ، الى عقد اجتماع لمجلس ادارة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في أوائل الشهر القادم ، وذلك بغرض إجراء مناقشات صريحة لقضية تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) ـ في نشرتها باللغة الإنجليزية ـ عن لافروف قوله " إن رفض الشركاء الغربيين الاشتراك في هذا الإجتماع ، الذي نقترح أن يعقد في الثاني من أبريل المقبل ، سوف يعتبر دليلا جديدا على أن كل ما حدث في قضية سكريبال مجرد إستفزاز".

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