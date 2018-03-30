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برلمان

«الوفد» يختار رئيسه ويصوت على تعديلات لائحته الداخلية..اليوم

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:34 ص
مرشحى رئاسة الوفد
مرشحى رئاسة الوفد والبدوى
معتز الخصوصى
يجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية اليوم، الجمعة 30 مارس، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.

ويترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.

كما من المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوى.

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