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أخبار العالم

شبكة (إيه بي سي نيوز) : اعتقال مشتبه بهم في البرازيل في قضية فساد

الخميس 29/مارس/2018 - 08:46 م
الشرطة البرازيلية
الشرطة البرازيلية
أ ش أ
أعلن مكتب الإدعاء العام في البرازيل أن الشرطة تقوم بحملة اعتقالات لأفراد يُشتبه في صلتهم بتحقيق حول قضية فساد مثارة حول الرئيس البرازيلي ميشيل تامر.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الخميس أن الرئيس البرازيلي تامر يُشتبه في قبوله رشاوى لصالح شركة تعمل في أحد موانئ البلاد ، مشيرة إلى أن الشرطة والإدعاء العام البرازيليين رفضا الإفصاح عن هوية المعتقلين ، وأن الرئيس البرازيلي ينفي هذه الاتهامات.

وكان تامر قد صرح منذ أيام بنيته الترشح لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية البرازيلية المقبلة في أكتوبر القادم ، وقال في تصريحاته إنه أجرى إصلاحات في بلد كان متضررًا ، وأنه فخور بما أنجزه ، وإن ما شهدته البلاد من تقدم منذ توليه الرئاسة لا ينسب فيه الفضل إليه وحده.

جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا قرر مسبقًا خوض هذه الانتخابات إلا أن هناك احتمالًا بأن يصدر حكم بالسجن ضده قبل أن يتقدم بأوراق ترشيحه رسميًا نتيجة لإدانته بالفساد العام الماضي ورفض محكمة استئناف طعنه على حكم إدانته في وقت سابق من الشهر الحالي.

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