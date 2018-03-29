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أخبار العالم

البابا فرنسيس: عقوبة الإعدام غير إنسانية ولا علاقة لها بالمسيحية

الخميس 29/مارس/2018 - 08:46 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
رويترز
غسل البابا فرنسيس أقدام 12 سجينا، بينهم مسلمان وبوذي، وقبّلها ضمن طقوس خميس العهد وقال إنه ينبغي إلغاء عقوبة الإعدام لأنها غير إنسانية ولا علاقة لها بالمسيحية.

وللعام السادس على التوالي يقيم البابا هذه الطقوس في سجن بدلا من الفاتيكان أو أي كاتدرائية في روما مثلما كان يفعل أسلافه. وانتقده محافظون لأنه أضاف في السابق نساء وغير مسيحيين إلى الطقس.

وزار البابا سجن ريجينا كويلي في وسط روما للقيام بالطقوس التي تحاكي بادرة التواضع من السيد المسيح تجاه حوارييه قبل ليلة مقتله.

وكان السجناء من إيطاليا والفلبين والمغرب ومولدافيا وكولومبيا وسيراليون وكان بينهم ثمانية كاثوليك ومسلمان ومسيحي أرثوذكسي وبوذي.

وقال البابا "أي عقوبة لا تترك مجالا للأمل ليست من المسيحية أو الإنسانية في شيء".

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