«البيئة» تبحث إجراءات الإعداد لمؤتمر التنوع البيولوجي

عقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للوقوف على اجراءات الاعداد لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، بحضور السفير نهاد عبد اللطيف، كبير مستشاري الوزير، والدكتور حمد لله زيدان رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي، والسيد تمام فتحي مستشار الوزير للتخطيط.



ناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالنواحي الفنية والعلمية، ذات الصلة بالمؤتمر الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وتترأسه على مدار عامين، كما تم عرض ما تم اعداده من موضوعات حول التنوع البيولوجي في مصر باللغتين العربية والإنجليزية، في اطار اجراءات التعريف ورفع الوعي بقضية التنوع البيولوجي.



تم استعراض نتائج الاجتماع الأول للجنة العلمية الوطنية للمؤتمر، وقصص النجاح للجهود المصرية في صون وإدارة التنوع البيولوجي، بالاضافة الى بحث الترتيبات الخاصة بالاجتماع الافريقي الوزاري والشق رفيع المستوى لمؤتمر التنوع البيولوجي المقرر عقده أوائل شهر نوفمبر القادم.