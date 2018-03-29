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«الوطنية للصحافة» تشيد بدور الإعلام المصري في الانتخابات.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 08:49 م
كرم جبر
كرم جبر
هاني حسين
أشاد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بدور الإعلام المصري في إقناع المصريين بالنزول للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف "جبر" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن عناصر جماعة الإخوان تقوم بتوزيع مبالغ مالية أمام اللجان الانتخابية لانتخاب الرئيس السيسي لإيصال صورة سلبية عن الإنتخابات وشراء الأصوات بالأموال والرشوة، مضيفا:" فكرة مقاطعة الإنتخابات فشلت ولجأوا لتشويه العملية الانتخابية".

وتابع قائلا:" نحتاج إلى تعديل بعض المفاهيم في تغطية الانتخابات، وعدم إستخدام كلمة حشد الناخبين، لأن المصريين شاركوا في الإنتخابات عن اقتناع ".


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