موسى مصطفى موسى: أسعى للقاء الرئيس السيسي.. «فيديو»

قال المهندس موسي مصطفي موسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه حصل من 9 محافظات فقط 790 ألف صوت انتخابي، موضحًا أن تلك النتيجة تم رصدها من خلال تصريحات القضاة في هذه المحافظات.



وأشار "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « 90 دقيقة »، والذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه يتوقع ارتفاع عدد المصوتين له خاصة أنه مازال 11 محافظة لم يعلن عدد المصوتين بها، مؤكدًا أنه يتوقع أن يتخطى مليونا و300 ألف بعد انتهاء الفرز وإعلان النتيجة رسمية.



وأكد أنه يمتلك برنامجًا تنمويًا اقتصاديًا، وسوف يحاول مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعرضه عليه وليكون محل التنفيذ، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تتجمع الأحزاب في كتل لتصبح قادرة على خوض الانتخابات.