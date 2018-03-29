ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

توك شو

موسى مصطفى موسى: أسعى للقاء الرئيس السيسي.. «فيديو»

الخميس 29/مارس/2018 - 08:48 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المهندس موسي مصطفي موسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه حصل من 9 محافظات فقط 790 ألف صوت انتخابي، موضحًا أن تلك النتيجة تم رصدها من خلال تصريحات القضاة في هذه المحافظات.

وأشار "موسى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « 90 دقيقة »، والذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أنه يتوقع ارتفاع عدد المصوتين له خاصة أنه مازال 11 محافظة لم يعلن عدد المصوتين بها، مؤكدًا أنه يتوقع أن يتخطى مليونا و300 ألف بعد انتهاء الفرز وإعلان النتيجة رسمية.

وأكد أنه يمتلك برنامجًا تنمويًا اقتصاديًا، وسوف يحاول مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعرضه عليه وليكون محل التنفيذ، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تتجمع الأحزاب في كتل لتصبح قادرة على خوض الانتخابات.

ترشيحاتنا

تامر أمين: «العرب كلهم بيفرحوا للمصريين ماعدا الابن العاق».. فيديو

مكرم محمد أحمد: الانتخابات ليست تنافسية والشعب خرج لرد الجميل للرئيس .. فيديو

"الغيرة" من كريستيانو رونالدو تُكلف ميسي 26 مليون يورو

الآثار: تعيين دفعة جديدة من العاملين بالوزارة في المناصب القيادية

ميرور الإنجليزية تختار محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول

محمد صلاح يتكفل بزواج 70 عريسا وعروسة من أهل قريته

محمد صلاح يستعد لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

مندوب الفيفا يوصي بإيقاف اليونان بعد العنف المتكرر في المباريات

شاهد .. ناهد السباعي مع خطيبها

شاهد.. 15 صورة من "اضحك لما تموت" وتفاصيل العرض المسرحي

النائب العام يحيل بلاغا يتهم «المصري اليوم» بإهانة المصريين إلى نيابة أمن الدولة

«تقرير سويسرا» يحسم مصير علي جبر مع وست بروميتش

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعات يد أنيقة تتناسب مع فصل الربيع.. صور

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

محمود معروف يكشف أسرار العندليب الأسمر في «صدى البلد».. صور

التنورات المنفوشة تناسب صاحبات الجسم الممتلئ

شاهدي إطلالات فساتين «البرايد ميد» بألوان مختلفة

فيديو

كرم جبر: «سيناء2018» ضربت البنية الأساسية للإرهابيين.. فيديو
«الوطنية للصحافة» تشيد بدور الإعلام المصري في الانتخابات.. فيديو
كرم جبر: الإخوان يدعون إلى دين جديد.. فيديو
أحمد الطاهري: نسبة تصويت المصريين فاقت التوقعات.. «فيديو»
كرم جبر: الشعب أسقط المؤامرات ضد الدولة في الانتخابات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟