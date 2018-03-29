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اقتصاد

البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم «النقل التكنولوجي»

الخميس 29/مارس/2018 - 08:46 م
صدى البلد
محمد يحيي وعلياء فوزي
وافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والامن القومى بمجلس النواب، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلين عن شركتى اوبر وكريم العاملتان فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكدت الوزيرة، أن الهدف من مشروع القانون هو مشاركة اكبر من القطاع الخاص فى عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم افضل خدمة للمواطن المصرى باقل سعر، مقدمة شكرها للنواب على دعم كافة الإصلاحات التشريعية التى تمت خلال الفترة الماضية مثل قانون الاستثمار وقانون تعديلات الشركات وقانون الإفلاس.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأنه شبكات الربط هى من أهم اسس تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مشروع القانون المقدم مشاركة للقطاع الخاص فى قطاع النقل وهدفها توفير وظائف للشباب.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع القانون تم اعداده بالتشاور بين وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والداخلية والنقل والاتصالات، مع اجراء حوار مجتمعى مع الشركات العاملة فى مجال النقل التشاركى باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقى التاكسى الابيض، اضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى هذا المجال.

وأكدت الوزيرة أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة افضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار، مشيرة إلى اهمية قيام القطاع الخاص بضخ استثمارات والمشاركة فى قطاع النقل للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوى.

وأكد النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اهمية تقنين الوضع الحالى للنقل التشاركى بما يضمن حق الدولة.

وأوضح النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن وجود الوزيرة يدل على اهتمام الحكومة بحصول المواطنين على كافة الخدمات.
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم «النقل التكنولوجي»
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم «النقل التكنولوجي»

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