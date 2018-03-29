استطلاع يكشف مدى قوة الليكود رغم «فساد نتنياهو»

كشف استطلاع للرأي نشرته القناة 20 الاسرائيلية، اليوم الخميس، عن تصدر حزب الليكود في الانتخابات الإسرائيلية إذا ما أجريت اليوم.



وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد "سميث" على عينة بلغت نحو 550 شخصا تمثل شرائح المجتمع الإسرائيلي ممن هم فوق سن 18 عاما، أنه لو أجريت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب الليكود على 30 مقعدا، فيما سيحصل حزب يش عتيد بزعامة يائير لبيد على 19 مقعدا، ويحصل المعسكر الصهيوني بزعامة آفي جباي على 13، والقائمة العربية المشتركة 12 والبيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت على 10 مقاعد، ويحصل كولانو بزعامة موشيه كحلون على 7 وكذلك يهدوت هتوراة وميرتس، سيحصل كل منهما على 7 مقاعد أيضا.



وحصل حزب شاس على 5 مقاعد، فيما حصل حزب يسرائيل بيتينو، بزعامة ليبرمان، على 5 مقاعد، وكذلك حزب أورلي ليفي أبكسيس التي انفصلت عن "يسرائيل بيتينوا"، حيث حصلت على 5 مقاعد أيضا.