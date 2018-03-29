تفاصيل المؤتمر الفني لكأس إفريقيا للترايثلون بشرم الشيخ

أقيم مساء اليوم الخميس، المؤتمر الفني لكأس أفريقيا والبطولة العربية للترايثلون، والتي تبدأ فعاليتها غدًا الجمعة، وتستمر لمدة يومين و يشارك فيها 30 دولة يمثله 400 لاعب ولاعبة.



ورحب أحمد ناصر رئيس الاتحاد المصري والعربي والأفريقي للتريثلون بالمشاركين، ووجه الشكر للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على دعمه للبطولة و متابعته لانشطة الاتحاد، كما وجه الشكر للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على اهتمامه برياضة للترايثلون، والتسهيلات التي قدمها لإقامة البطولة في مدية شرم الشيخ.



شارك في المؤتمر الفني (يان ستريك) الحكم العام للبطولة و(بارى سيف) رئيس الاتحاد الأمريكي وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى و(ريك فولتون )معاون المدير الفني للبطولة.



أدار المؤتمر الفني أحمد سعد الله الذي قدم شرحا وافيا لكل تفاصيل لقاءات الغد، للثلاث مراحل سنة للناشئين هي 10 سنوات و 12 سنة و من 12 الى 15 سنة، بمشاركة فريق عمل البطولة المسئولين عن الثلاث ألعاب( جري – دراجات – سباحة) هم أحمد الشافعي، محمد ماهر، وأحمد ماهر.



يشارك في البطولة 30 دولة تحتسب نتائجها كأحد النقاط المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020، ومن أبرز الدول المشاركة كل من فرنسا وإيطاليا وسلوفينيا وروسيا وهونج كونج وبولندا وكازخستان والمغرب وتونس والجزائر والسعودية والأردن والعراق ولبنان، بالإضافة الى مصر البلد المستضيف.



يقام على هامش البطولتين معسكر مغلق لمنتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب ورواندا للشباب بشرم الشيخ استعدادا لدورة الألعاب الأفريقية للشباب والتي ستقام بالجزائر العام الجاري.