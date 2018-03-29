موسى مصطفى موسى: أرفض التعيين في البرلمان بدلا من سري صيام.. فيديو

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ضرورة التنازل عن الشخصنة في قيادة الأحزاب، لتكون السلطة متداولة بين الجميع، وتصبح الأحزاب مؤثرة في الشارع المصري وقادرة على جلب الأصوات.



رفض "موسى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة»، والذي يقدمه الإعلامي «محمد الباز»، أن يتم تعيينه في البرلمان في المقعد الفارغ، بدلا من المستشار سري صيام، معلنا أنه في حال عرض عليه المنصب سوف يرشح أحدا من قيادات حزب الغد الذي يترأسه.



وأوضح "موسى" أن الانتخابات الرئاسية كانت احتفالا شعبيا لدرجة أن الناخبين كانوا يحتفلون أمام اللجان قبل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.