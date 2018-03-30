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فكر دينى

مركز الفكر الأشعري يواصل سلسلة محاضراته بمدينة البعوث الإسلامية

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
محمد شحتة
ألقى الدكتور اليماني الفخراني الأستاذ بكلية أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة، محاضرة بعنوان "نشأة الفكر الأشعري"، بمدينة البعوث الإسلامية.

وأقيمت المحاضرة بقاعة الاحتفالات الكبرى بمدينة البعوث الإسلامية، بتنسيق بين مركز الفكر الأشعري ومدينة البعوث، مُمثلة في القسم الثقافي بإدارة رعاية الشباب بالمدينة.

تناول اللقاء التعريف بالمذهب الأشعري، والتعريف بأهم وأبرز الفرق والمذاهب الإسلامية مثل المعتزلة والخوارج والشيعة وأهل السنة والجماعة، والوهابية، مع توضيح الفارق بين تلك المذاهب وتفوق المذهب الأشعري عليهم جميعًا، يما يملكه من وسطية ومرونة تناسب العصر، وتحفظ التراث.

وأوضح الفخراني أن الأزهر الشريف ومن خلال المذهب الأشعري ساهم في الحفاظ على مذهب أهل السنة والجماعة من التمييع والتضييع، في إطار يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

شهد اللقاء حضور عدد كبير من الطلاب الوافدين من دول متعددة مثل الصومال وإفريقيا الوسطى والهند والفلبين وغيرها.
جدير بالذكر أن مركز الفكر الأشعري، أحد المراكز الثقافية التي أنشأها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب؛ لحماية التراث الإسلامي من جهة والدفاع عن المذهب الأشعري من المُغرضين من جهة أخرى.

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة الندوات والمحاضرات التي يقيمها مركز الفكر الأشعري بعدد من القطاعات والمناطق الأزهرية المختلفة، بهدف التعريف بالمنهج الأشعري الذي اختاره الأزهر الشريف مذهبًا عقديًا له.

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