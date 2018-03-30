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فن

روائع السينما التسجيلية والقصيرة في احتفالية مهرجان الإسماعيلية بدورته العشرين

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:04 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
بدأ المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزيرة الثقافة للسينما، العد التنازلي لإقامة الدورة العشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال الفترة من 11 إلى 17 أبريل المقبل.

وقال الناقد عصام زكريا، رئيس المهرجان، إنه في إطار الاحتفال بحلول الدورة رقم 20 سيتم عرض مجموعة من درر السينما التسجيلية والروائية القصيرة العالمية في إطار برنامج مخصص لبعض الأفلام التي فازت بجوائز المهرجان في الدورات الـ 19 السابقة، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو أهم ما يميز الاحتفالية وأنه يتوقع أن يكون الإقبال عليه أكبر من أفلام المسابقة نفسها.

ومن ضمن الأفلام التسجيلية الطويلة التي يعرضها البرنامج، الفيلم المصري "موج"، للمخرج أحمد نور، الفائز بجائزة أفضل عمل تسجيلي طويل عام 2013، والفيلم العراقي "الحرب والحب والله والجنون"، للمخرج محمد الدراجي، الفائز بجائزة لجنة التحكيم عام 2008، والفيلم الجنوب أفريقي "صديقك المخلص"، للمخرج دوميساني باكاثي، الفائز بجائزة لجنة التحكيم عام 2002، والفيلم المصري "البنات دول"، للمخرجة تهاني راشد، الفائز بجائزة أفضل فيلم عام 2006، والفيلم الكوري "كوكب القواقع"، للمخرج "سونج جون يي"، الفائز بجائزة لجنة التحكيم عام 2012، والفيلم الفلسطيني "أحلام المنفى"، للمخرجة مي المصري، الفائز بجائزة أفضل فيلم عام 2001.

وفي فئة الأفلام الروائية القصيرة، تعرض الاحتفالية العديد من الأعمال، ومنها الأفلام المصرية "لي لي"، للمخرج مروان حامد، الفائز بجائزة لجنة التحكيم عام 2001، و"ألف رحمة ونور"، للمخرجة دينا عبد السلام، الفائز بنفس الجائزة عام 2014، و"صباح الفل"، إخراج شريف البنداري، الحائز على ذات الجائزة عام 2006، و"عشق آخر"، إخراج هبة يسري، الفائز بشهادة تقدير عام 2006.

ومن أفلام التحريك، الفيلم الإستوني "المنضدة"، إخراج يلينا جرلين، ماري ليس، وأورماس جويميس، وهو فائز بجائزة أحسن فيلم عام 2005، والفيلم اللاتفي "الكشك"، للمخرجة أنيت ميليس، الحائز على جائزة أفضل فيلم عام 2014، والفيلم الأرجنتيني "الوظيفة"، للمخرج سانتياجو بو جراسو، الفائز بجائزة أحسن فيلم عام 2008، والفيلم الروسي "الأرض التي تدهشنا"، للمخرجة إليزابيتا زيلونوفا، الحائز على جائزة أفضل فيلم عام 2001.

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