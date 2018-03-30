صلاح فوزى: ولاية السيسى الأولى تنتهي في 3 يونيو بنص الدستور..وأداء اليمين أمام البرلمان شرط ممارسة الأعمال بالولاية الثانية.. ولا يوجد إلزام لإعفاء أو استقالة الحكومة مثل المحافظين

الدستور لا يلزم الرئيس بإعفاء أو استقالة الحكومة بانتهاء المدة الرئاسية

ولاية السيسى تنتهى فى 3 يونيو بنص الدستور الانتقالى 231

أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان شرط ممارسة الأعمال بالولاية الثانية



ولفت فوزى إلى أن الأمر الثانى الذى تضمنه الدستور بهذا الصدد هو الحق فى إعفاء الحكومة من عملها شريطة أيضا موافقة البرلمان بثلاثة أعضائه، وأيضا حق إجراء التعديل الوزارى، مشيرا إلى أن الدستور لم يتطرق إلى إلزامية إعفاء الحكومة من عملها بنهاية المدة الرئاسية، واقتصر الأمر على حقوق التكليف والإعفاء كحق.



فى السياق ذاته أكد فوزى على أن الأمر متوقف على رئيس الجمهورية الذى سيفوز فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت الأسبوع الجارى والأقرب لها المرشح عبد الفتاح السيسى،حيث يكون له الحق فى تكليف رئيس وزراء جديد، وبالتالى إعفاء الحكومة الحالية، ولكن إذا رأى أن الحكومة تستمر معه فى المرحلة المقبلة دون الحاجة لحكومة جديدة فهو أمر دستورى أيضا، ولايختلف مع الدستور.



وأكد على أن الأمر فى الإلزامية ، وهى إطار غير متوفر فى الدستور، حيث ستكون المسائلة تقديرية لرئيس الجمهورية، سواء تكمل الحكومة دورها أو يتم إعفاؤه ولكن ذلك سيكون بشروط موافقة ثلثى البرلمان، مؤكدا فى الوقت ذاته على وجود بعض الآراء الخاصة التى تتحدث عن أن الحكومة تتقدم باستقالتها فور انتهاء المدة الرئاسية، ولكن هذه الآراء لا يوجد لها سند من الدستور كإطار إلزامى، مثلما توفر بالنسبة للمحافظين فى المادة 25 من قانون الإدارة المحلية الذى تحدث عن إعتبار كل المحافظين مستقلين بنهاية المدة الرئاسية.



وتنص المادة 146 من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء, بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه علي مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر, يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أوالائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ستين يوما, عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة علي تسعين يوما، وفي حالة حل مجلس النواب, يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته, وبرنامجها علي مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب, يكون لرئيس الجمهورية, بالتشاور مع رئيس الوزراء, اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.



وتنص مادة(147) لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.



وفيما يتعلق بوضع المحافظين، قال فوزى أنه وفق قانون الإدارة المحلية ستنتهي مدة جميع المحافظين فى مصر مع انتهاء فترة الرئاسة الحالية المقرر لها 3يونيو المقبل، مؤكدا على أن القانون تضمن فى مادته ال25 فقرة متعلقة بانتهاء مدة المحافظين مع انتهاء المدة الرئاسية، وهذا أمر مختلف عن الحكومة.



وتنص المادة 25، بأن يكون لكل محافظةمحافظ يصدر بتعيينه أو إعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية،ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوًا بمجلس النواب أو بالمجالس المحلية إلا بعد تقديم إستقالته، ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بإنتهاء مدة رئيس الجمهورية، ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرةأعمال وظائفهم إلى أن يُعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجُدُد.



وفيما يتعلق بإشكاليات أنتهاء مدة الرئاسة الحالية قال أستاذ القانون الدستورى، وعضو لجنة إعداد الدستور، أن مدة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسى الحالية، بدأت فى 3يونيو2014،وذلك بمجرد إعلان اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة النتيجة، وليس بعد أداءه القسم الدستورى أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك وفق المادة الإنتقالية فى الدستور 231 والتى نصت على أن تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.



وأكد على أنه وفق هذا التاريخ ونص الدستور ستنتهى مدة الرئاسة الحالية فى 3يونيو2018، لتكون 4سنوات ميلادية كاملة، وفق المادة 140 من الدستور، والتى تنص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية, تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه, ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.



ولفت أستاذ القانون الدستوى، إلى أن بدء الولاية الأولى كان مرتبط بإعلان نتيجة الانتخابات، وهو أمر انتقالى على هذه الولاية فقط، وهو بطبيعة الحال لن ينطبق على الولاية الجديدة، والتى ستكون عقب نهاية المدة الأولى كأربع سنوات ميلادية كاملة، وأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب والذى سيكون قبل نهاية المادة الحالية ومن المتوقع أن يكون 2يونيو2018 أى قبل نهاية المدة الحالية وفق المادة 144من الدستور.



وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن توضيح هذه الإجراءات مهم، فى ظل الجدل الذى تم إثارته بشأن مدة الولاية الرئاسية الأولى، مؤكدا على أن بدء الولاية الأولى عقب إعلان النتيجة كان إطار انتقالى فقط وفق المادة 231، وأيضا فى ظل عدم وجود البرلمان، وتم أداء اليمن الدستورية أمام المحكمة الدستورية يوم 8يونيو2014، وتمت مراسم التنصيب فى يومها بقصر الاتحادية وإحتفالية قصر القبة.



وفيما يتعلق بوض الحكومة والمحافظين قال فوزى:" فيما يتعلق بالحكومة فلايوجد إلزام بأن تقدم إستقالتها أويتم إعفاءها فى الدستور"، مشيرا إلى أن الأمر تقديرى من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا فى الوقت ذاته على وجود بعض الآراء الخاصة التى تتحدث عن أن الحكومة تتقدم بإستقالتها فور انتهاء المدة الرئاسية، ولكن هذه الآراء لا يوجد لها سند من الدستور كإطار إلزامى، مثلما توفر بالنسبة للمحافظين فى المادة 25 من قانون الإدارة المحلية الذى تحدث عن إعتبار كل المحافظين مستقلين بنهاية المدة الرئاسية.



فى السياق ذاته أكد فوزى، على أن العملية الانتخابية تمت بإدارة إيجابية ونجاح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتأمين على مستوى عال من الكفاءة والإيجابية من القضاه والعاملين وأيضا قوات الشرطة والقوات المسلحة، الذين واصلوا عملهم بكل جدية وأمانه من أجل ممارسة الاستحقاق الدستورى، موجها لهم الشكر على جهودهم.قائلا:"تحية واجبه على أنسانياتهم وجهودهم فى العملية الانتخابية".



يشار إلى أن العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية أجريت الإسبوع الجارى، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى، على أن تلن النتيجة النهائية يوم الإثنين المقبل، بفوز الرئيس السيسى لولاية ثانية.



قال د.صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن الدستور لم يلزم رئيس الجمهورية بإستقالة أو إعفاء الحكومة مع نهاية مدته الرئاسية.جاء ذلك فى تصريحات لـ"صدى البلد" ، الخميس، مؤكدا على أن الدستور تضمن على جزئين فى هذا الصدد ..الأول متعلق بتكليف رئيس الجمهورية للحكومة وعرض برنامجها على البرلمان لاعتماده ومنهم العمل وفقه، وذلك يكون بأغلبية الثلثين.