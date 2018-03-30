هاني أسامة يتخصص فى تحويل أشهر الروايات إلى الشاشة

يعكف المنتج هانى أسامة منذ فترة على الحصول على حقوق أفضل وأشهر الأعمال الروائية لتحويلها إلى الشاشة سواء التلفزيون أو السينما.



وقد اقتنص حقوق الاقتباس الفني لعدد من الأعمال الأدبية الناجحة، حيث قامت بتحويل رواية هيبتا الأكثر مبيعًا إلى فيلم هيبتا: المحاضرة الأخيرة الذي حصد أكثر من 20 جائزة وتجاوزت إيراداته 27 مليون جنيه، وهي أعلى إيرادات لفيلم رومانسي في مصر.



كما قامت شركته بتحويل الثنائية الروائية أنا شهيرة.. أنا الخائن لـنور عبد المجيد إلى دراما تلفزيونية تُعرض حاليًا، والمشروع الأحدث في هذا الإطار هو سلسلة رجل المستحيل للكاتب نبيل فاروق التي سيتم تحويلها إلى سلسلة أفلام ومسلسلات، تبدأ بفيلم أدهم صبري من إخراج مروان حامد.



سلسلة روايات رجل المستحيل من تأليف الكاتب نبيل فاروق، وهي إحدى أشهر سلاسل روايات الجيب التي لاقت نجاحًا في مصر خصوصًا وفي العالم العربي، وقد صدر منها 160 عددًا في الفترة من 1984 وحتى 2009، وتحكي السلسلة المهام التي يخوضها رجل المخابرات المصرية أدهم صبري فيما تتعلق بحماية الأمن القومي.



كما حصل على حقوق تحويل رواية أفيزيا للكاتب خالد زيدان، إلى مسلسل يتكون من 4 حلقات طويلة، وهو ما يحدث للمرة الأولى في العالم العربي.



مدير عام The Producers كشف اليوم عن حصول شركته على حقوق تحويل روايتي الحرافيش وميرامار للأديب الكبير الراحل نجيب محفوظ إلى مسلسلين، جاء هذا عبر اتفاق وقعه أسامة مع أم كلثوم نجلة الأديب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988، وتخطط لتحويل ملحمة الحرافيش إلى مسلسل عبر 10 مواسم، وأن يُعرض مسلسل ميرامار في شهر رمضان 2019.

