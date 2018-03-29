Apple تطلق 3 هواتف جديدة هذا العام

تستعد شركة "أبل" الأمريكية لإطلاق 3 طرازات جديدة من "آيفون" في عام 2018 الجاري، الأمر الذي يجعلها تحافظ على أسعار أجهزتها المرتفعة.



وبحسب "سكاى نيوز"، تحضر الشركة لمفاجأة خلال هذه السنة، من خلال إطلاق 3 طرازات جديدة من "آيفون"، مشيرة إلى أن أسعارها ستكون متباينة.



وذكرت أن "آيفون إس إي 2" الذي أعيد تصميمه بشكل جذري بشاشة 6.1 بوصة، سيبلغ سعره 799 دولار، أي ضعف سعر آيفون إس إي الحالي، ويشهد الجيل الثاني من آيفون X انخفاضا في السعر يقدر بـ100 دولار، ليصبح 899 دولار.



الأمر الذى يجعل أبل تطلق هاتف "آيفون X بلس" الجديد مقابل 999 دولار أميركي، محددة بذلك سقف أسعار هواتفها في 1000 دولار، كالعادة.



وقال خبراء: "إطلاق الشركة الأميركية 3 طرازات جديدة يعتبر خطوة ذكية وجيدة من طرف أبل، وسيمكنها الأمر من الحفاظ على قيمة أجهزتها المرتفعة".