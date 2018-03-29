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منوعات

اعتقال نباتي «شمتان» في مقتل جزار في فرنسا

الخميس 29/مارس/2018 - 10:03 م
صدى البلد
محمد طاهر
قالت الشرطة الفرنسية إن «نباتيا» نشر رسالة على فيسبوك قال فيها إنه "لا يتعاطف بالمرة" مع جزار قتله متشدد إسلامي في هجوم الأسبوع الماضي، اعتقل وربما يواجه السجن بسبب تعليقه.

ومن المقرر أن يمثل هذا الشخص أمام القضاء بتهمة تأييد الإرهاب بعد يومين من صدور حكم بسجن ناشط يساري لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لإشادته بوفاة ضحية أخرى في الحادث نفسه وهو أحد الضباط.

وقال اتحاد الجزارين في فرنسا إنه أقام الدعوى ضد صاحب التدوينة على فيسبوك والتي جرى حذفها.

وتصل عقوبة تأييد الإرهاب للسجن لمدة أقصاها خمس سنوات وغرامة قدرها حوالي 92 ألف دولار.

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