12 صنفًا خالية من السعرات الحرارية لفقدان الوزن

يعد فقدان الوزن بمعادلة ليست بالبسيطة، حيث انها تعتمد على قوة الأيض الفريدة، وحالتك الصحية العامة، ومع ذلك، لا يمكننا أن ننكر أن الأطعمة التي تشعرنا بالشبع لفترات طويلة من الزمن، ولكننا نساهم في إنتاج عدد قليل جدا من السعرات الحرارية لجسمنا.



لذا هناك 12 نوعًا من الأطعمة التي لا تحتوي على سعرات حرارية، ولكن يجب عليك التأكيد من إضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تراقب وزنك بشكل جدي، وفقا لما نشر في موقع "بولد سكاي الهندي".



1- البطيخ:

فهي فاكهة مصنوعة في الغالب من الماء،والذي هو المكون الأساسي لجسم الإنسان، حيث أن 70 ٪ من الجسم ماء، وهو أيضا غني بالألياف القابلة للذوبان؟، والتي تشبع جوعك بسرعة عن طريق ملء معدتك بسرعة، إلا أنه يساهم في إنقاص الوزن، ومنع من زيادة الدهون.



2- الملفوف:

تتميز هذه الخضراوات بانقاص الوزن في الحمية الغذائية، لأنها تساهم في خسارة السعرات الحرارية لجسمك، بالإضافة إلى ذلك، فهو مصدر جيد لأثر المعادن مثل المنجنيز والنحاس والبوتاسيوم والفيتامينات، مثل فيتامين ب 1 وحمض الفوليك.



3- الكرفس:

ويمكن لمضع عدد قليل من الكرفس جيدة للغاية بالنسبة لك لأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدًا ولكنها غنية بالألياف.



4- الطماطم:

فإن الطماطم لذيذة ورائعة للغاية على جسمك، بالإضافة إلى ذلك ، جلد الطماطم غني في الليكوبين، وهو مركب ضروري للوقاية من السرطان وأمراض القلب.



5- الشمام:

تبين أن جميع البطيخ جيد لأهدافك في إنقاص الوزن، وفي حين أن الشمام المتواضع (الملقب بالكنتالوب) هو أكثر كثافة في السعرات الحرارية من البطيخ، فإن هذه الفاكهة لديها سعرات حرارية أقل من السعرات الحرارية العادية في الفواكه الطازجة، بالإضافة إلى أنها غنية بفيتامين C والبوتاسيوم والفولات.



6- خيار:

مثل الطماطم ، يتم الخلط بين معظم الناس ما إذا كان الخيار هو ثمرة أو خضروات، لكننا ما زلنا لا نهتم بما هو عليه بسبب وجود نسبة 96٪ من الماء، فإن تناول الخيار يعد مثل شرب كوب ماء كبير.



7- البابايا:

البابايا فاكهة غامضة، يشبه الرحم الفارغ للمرأة ، ومن المعروف أنه يسبب الإجهاض عند الحمل ، ويمكن أن يجعلك تذهب للمرحاض كثيرا، ومع ذلك ، هذه الفاكهة على مدار العام غنية بالمواد المضادة للأكسدة والمغذيات ولكنها منخفضة في السعرات الحرارية ، مما يجعلها الفاكهة المثالية لأولئك الذين يأملون في إنقاص الوزن، ولكن على النساء أن يبتعدون عنها أثناء الحمل.



8- السبانخ:

قد تكون السبانخ أفضل صديق للمرأة بسبب محتواها الغني من الحديد، ولكنه جيد لكل إنسان على هذا الكوكب أيضًا، وذلك لأن هذه الورقة الخضراء غنية بمجموعة واسعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات K و A ، والمعادن، مثل الزنك والمغنيسيوم والنحاس، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على ما يكفي من البروتين لجعله طعمًا مثل اللحوم.



9- التفاح:

التفاح مصدر غني بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة ، وهذا هو السبب في أن الاستهلاك المنتظم للتفاح معروف لمنع الأمراض.



10- الجزر:

وهذا الخضار هو مصدر هائل من فيتامين (أ) ، وهذا هو السبب في أن الأطباء يوصي لك بتناول المزيد من الجزر اذا كان لديك ضعف البصر، بالإضافة إلى ذلك، فهو رائع لأهدافك في إنقاص الوزن لأنه به عدد قليل جدا من السعرات الحرارية لجسمك ولكنه غني بالألياف التي تجعلك تشعر بالسرعة الكاملة.



11- الفطر:

بالنسبة لأولئك الذين يراقبون وزنهم فإن الفطر مصدر جيد للبروتينات والمغذيات ، مثل فيتامين ج والزنك والمنجنيز والنحاس ، ولكنه منخفض جدا في السعرات الحرارية.



12- الفاصوليا الخضراء:

وهذا هو النوع الوحيد من الفول الذي يحتوي على عدد قليل جدا من السعرات الحرارية، حيث ان الحبوب الأخرى ليست في الواقع خضروات، ولكن البقول غنية جدا في البروتينات والسعرات الحرارية.