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اقتصاد

صعود مؤشرات البورصة ورأس المال يربح 81.9 مليار جنيه خلال مارس

الخميس 29/مارس/2018 - 10:06 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مارس الجاري، حيث ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 17,450 نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 12.78 %.

ومالت الأسهم المتوسطة إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 1.19 % مغلقا عند مستوى 871 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل ارتفاعا بنحو 6.22 % مغلقا عند مستوى 2,238نقطة.

وربح رأس المال السوقي للأسهما لمقيدة نحو 81.9 مليار جنيه، مسجلا مستوى 974.1 مليار جنيه، بختام تعاملات الشهر.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 47.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 9,039 مليون ورقة منفذة على 752 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5,147 مليون ورقة منفذة على 579 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل، سجلت قيمة تداول قدرها 28.1 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 25.6 مليون ورقة منفذة على 4,401 عملية خلال الشهر.

واستحوذت الأسهم على 90.84 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9.16 % خلال الشهر.

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