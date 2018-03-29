كرم جبر: ضوابط تنظم مواقع التواصل الإجتماعي «ضرورة» لسيطرة الجماعات الإرهابية عليها .. فيديو

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إننا في حاجة إلى وضع ضوابط تنظم مواقع التواصل الإجتماعي، التي تنظم الكثير من الحملات المغرضة التي يتخللها القذف والسب والفضائح ، وأصبحت تلك المواقع فضاء تسيطر عليه الجماعات الإرهابية .



وأضاف "جبر" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المجتمع المصري من ضمن أساسيات بقائه هو التواؤم بين كافة أفراد المجتمع، حيث تحتوي مصر كافة الاتجاهات السياسية والدينية، ولكن المتآمرين يريدون تمزيق النسيج الوطني.



وتابع قائلا:" الغرب يحاول إشعال الحروب الدينية في مصر".



وأكمل: "أكبر عملية إعتداء على ممتلكات الاقباط وتهجيرهم تمت في عهد الإخوان، ولكن لم يتطرق لذلك منظمات حقوق الإنسان العالمية".





