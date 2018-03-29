ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

توك شو

كرم جبر: ضوابط تنظم مواقع التواصل الإجتماعي «ضرورة» لسيطرة الجماعات الإرهابية عليها .. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 10:02 م
كرم جبر
كرم جبر
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إننا في حاجة إلى وضع ضوابط تنظم مواقع التواصل الإجتماعي، التي تنظم الكثير من الحملات المغرضة التي يتخللها القذف والسب والفضائح ، وأصبحت تلك المواقع فضاء تسيطر عليه الجماعات الإرهابية .

وأضاف "جبر" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المجتمع المصري من ضمن أساسيات بقائه هو التواؤم بين كافة أفراد المجتمع، حيث تحتوي مصر كافة الاتجاهات السياسية والدينية، ولكن المتآمرين يريدون تمزيق النسيج الوطني.

وتابع قائلا:" الغرب يحاول إشعال الحروب الدينية في مصر".

وأكمل: "أكبر عملية إعتداء على ممتلكات الاقباط وتهجيرهم تمت في عهد الإخوان، ولكن لم يتطرق لذلك منظمات حقوق الإنسان العالمية".


ترشيحاتنا

الناظر يطرح روشتة لمرضى حساسية الجلد فى الجو المتقلب

ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر غدا الجمعة

أوامر إسرائيلية باستخدام الرصاص الحي ضد مسيرة العودة الكبرى

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية 1%

3 أسباب وراء قرار خفض سعر الفائدة

النائب العام يحيل بلاغا يتهم «المصري اليوم» بإهانة المصريين إلى نيابة أمن الدولة

مدرب كريستال بالاس: صلاح من أفضل لاعبي العالم.. وطريقة وحيدة لإيقافه

أبو تريكة يعود إلى مصر منتصف أبريل.. ويتلقى عرضا من «أون سبورت»

12 صنفًا خالية من السعرات الحرارية لفقدان الوزن

أيمن حافظ يكشف تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

كارثة تنتظر «سكان الأرض» في غضون أيام

الآثار: تعيين دفعة جديدة من العاملين بالوزارة في المناصب القيادية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

ساعات يد أنيقة تتناسب مع فصل الربيع.. صور

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

محمود معروف يكشف أسرار العندليب الأسمر في «صدى البلد».. صور

التنورات المنفوشة تناسب صاحبات الجسم الممتلئ

فيديو

كرم جبر: الفترة القادمة «هامة» لبناء مصر الحديثة.. فيديو
كرم جبر: ضوابط تنظم مواقع التواصل الإجتماعي «ضرورة» لسيطرة الجماعات الإرهابية عليها .. فيديو
شاهد.. فنانة تبدع في الرسم على الجلود
كرم جبر: اكتشافات الغاز سبب رئيسي في هجوم تركيا وقطر على مصر.. فيديو
«كلنا معاك»: المشاركة في الانتخابات رسالة دولية بأن مصر خط أحمر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟