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رياضة

محمد الجارحي: نسير بخطى رائعة في تنظيم بطولة إفريقيا للطائرة

الخميس 29/مارس/2018 - 09:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة للرجال، إن هناك إشادة مستمرة من جانب المشاركين بالتنظيم.

ويستضيف النادي الأهلي البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة للرجال حتى 6 من أبريل المقبل، على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بمقر بالجزيرة.

وأضاف الجارحي، أن اللجنة العليا المنظمة وضعت كل ما يلزم لخروج البطولة بالشكل الذي يليق بالنادي الأهلي، وبما يناسب مكانته التاريخية في تنظيم البطولات الكبيرة.

وأوضح أن فريق الأهلي يقدم عروضًا قويةً خلال البطولة، وأن هناك شعورًا بالمسئولية تجاه الجماهير، وأهمية حصد البطولات، ومجلس إدارة النادي يدعم كل الفرق التي ترفع اسم النادي.

ووجّه الجارحي الشكر للجماهير التي دعمت الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على توفير كل طلبات الفرق المشاركة، لتخرج البطولة بشكل مشرف للرياضة المصرية عامة والأهلي خاصة.

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