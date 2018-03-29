كاتب كويتي: المصريون زكوا الرئيس السيسي ولم ينتخبوا ..فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسية الكويتية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي،لأول مرة في مصر المواطنين يخرجون يزكونه في انتخابات رئاسية .



وأضاف "الجار الله" خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أن الإجراءات التي قام بها الرئيس السيسي، خلال السنوات الأربع الماضية كانت بمثابة بناء دولة وتأسيس لمؤسساتها، مشيرًا إلي أنه بالإضافة الي ذلك تصدي للمخطط الإخواني الخبيث من نشر القلاقل في ارجاء الدولة عن طريق استغلال حاجات البعض .



واكد رئيس تحرير جريدة السياسية الكويتية ، أن الرئيس السيسي، أستطاع خلق علاقات دولية مع مصر لم تكون موجودة من قبل ولاسيما مع الدول الإقتصادية .