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أخبار العالم

شاهد.. بيل كلينتون يستقبل الأمير محمد بن سلمان

الخميس 29/مارس/2018 - 10:09 م
محمد بن سلمان وبيل
محمد بن سلمان وبيل كلينتون
أحمد قاسم
استقبل الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، اليوم الخميس، ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي يقوم بجولة مدتها 3 أسابيع في الولايات المتحدة، وهي أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه ولاية العهد.

ونشرت قناة "الإخبارية" السعودية صورة من اللقاء الذي جمع بين بن سلمان وكلينتون، والذي حضره السفير السعودي لدى واشنطن، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز.

وبدأ ولي العهد السعودي زيارة الثلاثاء قبل الماضي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تنتهي في أول أبريل، وسوف يكون ضيف شرف عشاء بمدينة لوس أنجلوس يستضيفه آري إيمانويل المدير التنفيذي لشركة "إينديفور" وهي الشركة التي اشترت المملكة مؤخرًا أسهمًا بقيمة 400 مليون دولار فيها.

والتقى بن سلمان، الرئيس ترامب والعديد من الشخصيات البارزة في كبرى الشركات والمؤسسات الأمريكية، سوف ينهي برنامج الزيارة مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري.
شاهد.. بيل كلينتون يستقبل الأمير محمد بن سلمان

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