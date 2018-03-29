أوامر إسرائيلية باستخدام الرصاص الحي ضد مسيرة العودة الكبرى

أصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات واضحة باستخدام الرصاص الحي ضد أي فلسطيني يحاول اجتياز الجدار العازل في المنطقة التي تشهد فعاليات مسيرة العودة الكبرى.



وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن هناك تمركزات عسكرية كبيرة في منطقة غلاف غزة عند الجدار العازل، ولفتت إلى أن القوات الإسرائيلية لديها أوامر باستخدام الرصاص الحي وقتل أي شخص يحاول اجتياز الجدار العازل.



ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن استخدام الرصاص الحي ليس الخيار الأول للجنود، لكن إذا ما كانت هناك حشود كبيرة متجهة صوت الجدار العازل، فسيتم إطلاق النار عليها.



وأكدت القناة على أن هناك قلقا كبيرا لدى الجانب الإسرائيلي من احتمالية وجود قناصة وسط المشاركين في الفعالية، وقيامهم باستهداف الجنود الإسرائيليين من وسط المواطنين الفلسطينيين.



وأوضحت أن الجيش نشر قناصة على طول الجدار العازل في منطقة المسيرات، كما اتخذ الجيش تدابير أمنية أخرى للسيطرة على الأوضاع.

