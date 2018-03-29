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وزيرة التضامن: الأسرة عليها دور كبير في محاربة الإدمان.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 10:14 م
صدى البلد
حازم عمرو
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الأسرة عليها دور كبير فى محاربة الإدمان، واكتشاف الفرد المدمن داخلها قبل الدولة، مشيرة إلى أن الصاحب والتجمعات سبب في تحول الشخص واتجاهه إلى الإدمان.

وأضافت غادة والي، خلال حوارها ببرنامج « معكم منى الشاذلي» على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي أن اللاعب المصري محمد صلاح نجم منتخب مصر قام بعمل إعلان للشباب لمعرفة مخاطر الإدمان، وأشارت إلى أن صلاح يعتبر مثلا أعلى لشباب كثيرة فلذلك يتحدث معهم.

وأوضحت وزيرة التضامن أن الإدمان رحلة، وأكدت أن الوزارة تقوم بمتابعة أى شخص بعد الخروج من المستشفى، وتوفر له أماكن رياضية وقروض لأى شخص معاف بعد عام لعمل مشروعات لعدم العودة إلى الإدمان مرة أخرى.

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