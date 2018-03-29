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كرم جبر: الفترة القادمة «هامة» لبناء مصر الحديثة.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 10:11 م
كرم جبر
كرم جبر
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الفترة الماضية مكنتنا من تثبيت أركان الدولة المصرية من خلال تأمين الشارع المصري وانتشار القوات المسلحة في كافة ربوع الوطن، وتنويع مصادر الأسلحة لها، إضافة إلى استعادة هيبة القضاء وقوته من جديد.

وأضاف "جبر" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المرحلة القادمة تعتبر الأهم لبناء الدولة المصرية الحديثة القادرة على توفير الحياة الكريمة للشعب، من خلال المشروعات التنموية الكبيرة التي تم إنجازها في الفترة السابقة في مختلف المجالات، ويظهر ذلك في تطوير شبكة الطرق والانتهاء من مشاريع الاستزراع السمكي، وإنشاء المدن الجديدة.

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