ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

فن

نجوى فؤاد : عبد الحليم أنقذ متعهد حفلات من السجن المؤبد بـ"شمسية "

الخميس 29/مارس/2018 - 10:14 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحل غدًا الذكرى الـ"41 " لوفاة الفنان عبد الحليم حافظ , وقد أكدت الفنانة نجوى فؤاد ان علاقة عمل قوية جمعت بينها وبين الفنان عبد الحليم حافظ , حيث سافرا معًا الى عدد من البلدان لإحياء حفلات هناك .

وتابعت " نجوى فؤاد " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " ان هناك حفلًا جمعها بالفنان عبد الحليم حافظ فى مدينة وهران , الى ان وقعت تغيرات جوية , أدت الى سقوط الأمطار , وكاد ان يتم الغاء الحفل , الا ان عبد الحليم حافظ رفض ان يحدث ذلك , علمه ان هناك عقوبة قانونية ستطول متعهد الحفلات وتصل عقوبتها للسجن المؤبد , لذا أصر على أحياء الحفل , والغناء تحت مظلة , وقام بمعاونة نجوى فؤاد من خلال تصميم أستعراض لها عن طريق الإستعانة بالشمسية.

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية تكذّب ترامب: لا نعلم موعد سحب القوات من سوريا

"الغيرة" من كريستيانو رونالدو تُكلف ميسي 26 مليون يورو

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

محمد صلاح يستعد لتحطيم المزيد من الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

أهالى قنا يشيعون جثمان شهيد صواريخ الحوثيين بالسعودية.. صور

كرم جبر: ضوابط تنظم مواقع التواصل الإجتماعي «ضرورة» لسيطرة الجماعات الإرهابية عليها .. فيديو

نجوى فؤاد : عبد الحليم أنقذ متعهد حفلات من السجن المؤبد بـ"شمسية "

مفاجأة.. أبو تريكة يرحل عن بي إن سبورتس.. وميدو يقترب من العودة

أخيرا.. دراسة أمريكية تكشف لغز "طقطقة الأصابع"

«الحكومة على كف عفريت».. جدل قانوني حول مصيرها بعد انتهاء مدة الرئاسة.. نواب: الإبقاء عليها من اختصاصات الرئيس.. إعادة اختيار شريف إسماعيل وارد.. وحل البرلمان فى حالة واحدة

أيمن حافظ يكشف تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك

كريس براون يخنق فتاة في منزله.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

ساعات يد أنيقة تتناسب مع فصل الربيع.. صور

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

محمود معروف يكشف أسرار العندليب الأسمر في «صدى البلد».. صور

التنورات المنفوشة تناسب صاحبات الجسم الممتلئ

فيديو

كرم جبر: الفترة القادمة «هامة» لبناء مصر الحديثة.. فيديو
كرم جبر: ضوابط تنظم مواقع التواصل الإجتماعي «ضرورة» لسيطرة الجماعات الإرهابية عليها .. فيديو
شاهد.. فنانة تبدع في الرسم على الجلود
كرم جبر: اكتشافات الغاز سبب رئيسي في هجوم تركيا وقطر على مصر.. فيديو
«كلنا معاك»: المشاركة في الانتخابات رسالة دولية بأن مصر خط أحمر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟