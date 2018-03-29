نجوى فؤاد : عبد الحليم أنقذ متعهد حفلات من السجن المؤبد بـ"شمسية "

تحل غدًا الذكرى الـ"41 " لوفاة الفنان عبد الحليم حافظ , وقد أكدت الفنانة نجوى فؤاد ان علاقة عمل قوية جمعت بينها وبين الفنان عبد الحليم حافظ , حيث سافرا معًا الى عدد من البلدان لإحياء حفلات هناك .



وتابعت " نجوى فؤاد " فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " ان هناك حفلًا جمعها بالفنان عبد الحليم حافظ فى مدينة وهران , الى ان وقعت تغيرات جوية , أدت الى سقوط الأمطار , وكاد ان يتم الغاء الحفل , الا ان عبد الحليم حافظ رفض ان يحدث ذلك , علمه ان هناك عقوبة قانونية ستطول متعهد الحفلات وتصل عقوبتها للسجن المؤبد , لذا أصر على أحياء الحفل , والغناء تحت مظلة , وقام بمعاونة نجوى فؤاد من خلال تصميم أستعراض لها عن طريق الإستعانة بالشمسية.