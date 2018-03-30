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بنات البلد

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

الجمعة 30/مارس/2018 - 12:03 ص
الاميرة ديانا
الاميرة ديانا
آية التيجي
تجسد عارضة الأزياء "إيدي كامبل" شخصية أميرة القلوب الأميرة "ديانا" في جلسة تصوير لصالح مجلة Vogue الفرنسية بعنوان "The Young Lady Di".

وقد اختارت كامبل ارتداء ملابس كانت ترتديها الأميرة ديانا وتلتقط صورا في أماكن مشابهة للأماكن التي كانت تلتقط فيها الصور الأميرة ديانا، وقد تمتعت الصور بالرقة، والانوثة، والتي كانت معهودة عن الاميرة ديانا دائما.

وإليكم الصور التي نشرها مجلة "فوج" الفرنسية، ومدى تقارب الشبه بين الاثنان..
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"
بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

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بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

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