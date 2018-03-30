بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

تجسد عارضة الأزياء "إيدي كامبل" شخصية أميرة القلوب الأميرة "ديانا" في جلسة تصوير لصالح مجلة Vogue الفرنسية بعنوان "The Young Lady Di".



وقد اختارت كامبل ارتداء ملابس كانت ترتديها الأميرة ديانا وتلتقط صورا في أماكن مشابهة للأماكن التي كانت تلتقط فيها الصور الأميرة ديانا، وقد تمتعت الصور بالرقة، والانوثة، والتي كانت معهودة عن الاميرة ديانا دائما.



وإليكم الصور التي نشرها مجلة "فوج" الفرنسية، ومدى تقارب الشبه بين الاثنان..