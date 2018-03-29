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رياضة

نيمار دا سيلفا يعود من جديد للمشاركة مع سان جيرمان

الخميس 29/مارس/2018 - 10:15 م
نيمار
نيمار
تعرض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا للاصابة في مطلع الشهر الجاري أمام منافسه مارسيليا في الدوري الفرنسي، وزفت اليوم تقارير بعض الصحف الاسبانية بشري سارة لجماهير باريس سان جيرمان بشأن تعافي نجم دا سيلفا وعودتة للمشاركة محليا مع الفريق في الفترة القادمة .

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية ان نيمار سوف يعود للعاصمة الفرنسية باريس نهاية أبريل المقبل من أجل المشاركة مع "سان جيرمان" في المباريات الأخيرة من الموسم الجاري.

واضافت ان تلك المشاركة للنجم البرازيلي بمثابة الاستعداد بصورة قوية للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا مع "السامبا" هذا الصيف حال التعافي بشكل سليم من الإصابة.

واكملت الصحيفة أن نيمار قد يشارك مع باريس سان جيرمان مطلع مايو المقبل في المباريات الأخيرة من الدوري الفرنسي ونهائي كأس فرنسا الذي سوف يصل له الفريق الباريسي حال عبور كاين في نصف النهائي.

واختتمت الصحيفة أن نيمار لا يستبعد المشاركة ضد أميان في الدوري الفرنسي قبل يومين من نهائي كأس فرنسا.

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