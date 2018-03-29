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توك شو

أمهات يروين تجربة إدمان أبنائهن.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 10:15 م
صدى البلد
حازم عمرو
استقبل ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، مجموعة من الأمهات اللاتى عانين مع ابنائهم من اجل العلاج من الادمان.

وقالت حسنة والدة شاب مدمن إن ابنها دخل فى الادمان بعد أن تعرف على مجموعة من الشباب، وأكدت أن زوجة ابنها هي من اتصلت على الخط الساخن الخاص بوزارة التضامن الاجتماعى لعلاج المدمنين بالمجان.

واشارت الى انها سعيد بهذا المجهود الكبير من الدولة، وأكدت ان نجلها مازال في المستشفى يتلقى العلاج، وتقدمت بالشكر لوزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى.

وقالت أم أخرى لشاب مدمن: "ابنى باع البيت عشان يشترى المخدرات"، وقالت أخرى: "ابنى كان بيشتغل حلاق وكان بياخد الاجرة مخدرات ومكنش بيصرف على البيت خالص".

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