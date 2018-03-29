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أخبار العالم

قابيل يكشف في حوار مع صحيفة روسية متى تحقق مصر اكتفائها من الغاز

الخميس 29/مارس/2018 - 10:25 م
صدى البلد
القسم الخارجي
قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الخميس، إن مصر تطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح قابيل في حوار مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية أن مصر بعد اكتشاف حقل ظُهر للغاز الطبيعي تأمل في تحقيق اكتفائها الذاتي من الغاز.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط لشراء الغاز الطبيعي من روسيا قال قابيل: "نأمل لتحقيق اكتفائنا حلول العام الجاري".

وأكد قابيل إمكانية تصدير مصر للغاز الطبيعي إلى الخارج خاصة بعد اكتشاف حقل ظُهر، مضيفًا: "هذا يعتمد على استراتيجية الدولة التي سوف تقرر ما إذا كنا سنصدر الغاز أم نستخدمه. ولكننا نخطط لاستخدامه في الصناعة أكثر من التصدير".

وحول تقييم قابيل للتعاون التجاري بين مصر وروسيا، أكد وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية إلى روسيا ترتفع بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن مصر تصدر لروسيا المنتجات الكيميائية والزراعية.

ولفت قابيل إلى أن مصر في الوقت ذاته تستورد من روسيا كميات كبيرة من القمح، مضيفًا: "نحن مستمرون في استيراد القمح الروسي بجودة جيدة وسعر جيد".

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