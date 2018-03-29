وزير الأوقاف يصرف جائزتين استثنائيتين لطفلين في مسابقة القرآن العالمية

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف جائزتين استثنائيتين في المسابقة العالمية الخامسة والعشرين للقرآن الكريم الأولى : للمتسابقة تسنيم محمد محمد وقدرها عشرة آلاف جنيه، والثانية : للمتسابق محمد سلامة محمد عبد الزين , تشجيعًا لهما لاجتهادهما في الحفظ مع حداثة سن كل منهما , وتكريما لأسرتيهما على العناية بهما.



وأعلنت وزارة الأوقاف عن أسماء الفائزين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وفاز بالمركز الأول والثانى متسابقان من جمهورية مصر العربية.



وفاز بالمركز الأول فى الفرع الأول، اسماعيل فؤاد اسماعيل من مصر، بدرجة 97,65% وحصل على جائزة مالية قدرها 150 ألف جنيه ومصحف وشهادة تقدير، وفاز بالمركز الثانى، محمود سعيد ضيف الله، بدرجة 95,15% وجائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه، ومصحف وشهادة تقدير وسيدعيان للتكريم فى احتفالية ليلة القدر بجضور رئيس الجمهورية.



كما فاز بالمركز الثالث، عمر يوسف شعلان من الكويت، بدرجة 93,08، وحصل على جائزة مالية قدرها ستون ألف جنيه وسيدعى للتكريم فى احتفالية ليلة القدر.



وحصل على المركز الأول فى الفرع الثانى من المسابقة، بلقاسم خير الدين من دولة الجزائر، وحصل على مبلغ 125 ألفا، والمركز الثانى حسن مصطفى بشير، من دولة نيجيريا وحصل على 80 ألفا، أما المركز الثالث جهاد يونس أحمد ضمرة، من دولة الأردن وحصل على 50 ألفا، والمركز الرابع عبد الرحمن عبد الله حسن، مملكة البحرين، وحصل على شهادة تقدير ومصحف.



وحصل على المركز الأول فى الفرع الثالث من المسابقة، محمد مجاهد الاسلام من بنجلاديش وحصل على 125 ألفا، المركز الثانى هيثم صقر احمد من كينيا وحصل على مبلغ 80 ألفا، المركز الثالث محمد يوف محمدى من طاجكستان وحصل على مبلغ 50 ألفا.



أما من المركز الرابع وحتى الثاني عشر فقد حصلوا على شهادة تقدير ومصحف وهم على النحو التالى: حامد البشاير من الكاميرون، محمد عزة بن محمد اسماعيل من سيريلانكا، جبريل عمر حسن من النيجر، ومحمد أدريان من إندونيسيا، امرة ليترش من البوسنة، وإبراهيم عيسى موسى من نيجيريا، ومحمد على عبده من أمريكا، وعبد الحميد مسعود سليمان من تنزانيا، ومحمد تيجانى من غانا.



وفى الفرع الرابع حفظ القرآن الكريم كاملا للناشئة تحت 12 عاما للمصريين والمقيمين بجمهورية مصر العربية، وحصل على المركز الأول عبد الله عمار محمد السيد من مصر وحصل على مبلغ 80 ألفا، والمركز الثانى مصطفى عبد الغنى محمود من مصر وحصل على 60 ألفا، والمركز الثالث نصر السيد نصر عبد السلام من مصر وحصل على 40 ألفا، وحصل على المركز الرابع تسنيم محمد محمد من مصر وحصل على شهادة تقدير ومصحف، ومحمد سلامة محمد عبد الزين من مصر وحصل على شهادة تقدير ومصحف.



كما تم تكريم المحكمين بمنحهم مصحف وشهادة تقدير وهم الشيخ مصعب عبد الرازق محمد شريف، من مملكة البحرين، والدكتور عبد الكريم سعدون، من دولة الجزائر، والدكتور سميح أحمد خالد عثمان، من المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ أحمد بن محسن بن على العبيدي،من المملكة العربية السعودية.



كما تم تكريم الشيخ حلمى الجمل، من مصر، والدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، والدكتور جمال جبريل، عميد كلية الدعوة، والشيخ سراج الدين محمد سليمان.



