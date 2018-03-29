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أخبار البلد

فرقة «أرابيش» تقدم مكس «عربى وإنجليزى» بساقية الصاوي

الخميس 29/مارس/2018 - 10:18 م
فريق أرابيش
فريق أرابيش
محمد بدران
نظمت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا لفريق أرابيش مساء اليوم الخميس، بقاعة الحكمة، وسط حضور غفير من عشاق المزيكا ومحبى الفريق.

وقدم الفريق خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه باللغتين العربية والإنجليزية، منها، هقولك بعدين، وحبك ميتنسيش، وبوكيمون، وأنا مش بعاكس، النهاردة صحيت من النوم، وبوكيمون، وهقولك بعدين، ومما، وحبك مايتنسيش».

تأسس فريق أرابيش في 2015 على يد وائل نصر، ويقدم أغاني مصرية معاصرة تتكلم عن قصص من واقع الشعب العربي، ويتكون الفريق من 3 مطربين هم زينة الشاذلي وحبيبة زهران وعمر الفاروق بالإضافة إلى وائل نصر عازف الجيتار.

وبشكل عام يقدم الفريق أغانى البوب العربية والأغنيات الأجنبية الحديثة والمعروفة لقطاعات كبيرة من الجمهور، وأصبح لهم جمهورهم الخاص في أقل من سنة، مما يدل على اختلافهم وموهبتهم.

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