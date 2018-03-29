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رجب حميدة: السيسي أسس لدولة حقيقية في 4 سنوات.. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 10:15 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
قال رجب حميدة البرلماني السابق، إن الإنتخابات الرئاسية 2018 تعد اللبنة الأولي لتعريف المواطن بالصندوق الإنتخابي.

وأضاف حميدة خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، في برنامج«آخر النهار»، عبر فضائية«النهار»، أن البعض يتصور ان نسبة التصويت في الإنتخابات ضئيلة، ولكن إذا أخذنا مقارنات بين الدول التي تحظي بقدر من الثقافة الجماهيرية الديمقراطية، فإن الـ 42% نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المصرية جيدة جدًا.

وأوضح حميدة ان السيسي خلال الأربع سنوات الماضية أسس لدولة حقيقة ووضع يده علي اركان الفساد في الدولة ، وبالتوزاي مع ذلك أقام المشروعات القومية البسيطة .

وأكد البرلماني السابق، أنه قبل 10 سنوات من الان كانت المشاركة 10% فقط ، بما يبرهن اننا امام إنجاز حقيقي وسط تحديدات كثيرة أبرزها الهجمة الإعلامية العالمية والضغوط التي تمارسها بعض الدول علي مصر وكلها عوامل ربما تجعل المواطن يرفض التصويت .

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