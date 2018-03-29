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رياضة

الوحدة يهزم الوصل 2 / 1 ويتوج بكأس الخليج العربى .. فيديو

الخميس 29/مارس/2018 - 10:13 م
صدى البلد
احمد سليمان
توج فريق الوحدة بكأس الخليج العربي لكرة القدم على حساب منافسه الوصل بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة النهائية التى اقيمت اليوم الخميس على ستاد هزاع بن زايد في العين .

وبذلك حصل "العنابي" على اللقب المحلى للمرة الثانية في تاريخه.

وفي الدقيقة 14 أحرز طارق الخديم الهدف الأول للوحدة من تسديدة قوية سكنت شباك الوصل، وألغى الحكم الهدف الثاني الذي أحرزه المغربي مراد باتنا، بعدما لمس الكرة بيده في الدقيقة 24.

واستمر تفوق الوحدة عندما لعب مراد باتنا كرة عرضية، وحولها الأرجنتيني تيغالي برأسه على يسار حارس الوصل، محرزاً الهدف الثاني في الدقيقة 30.

بينما نجح الوصل في الدقيقة 60 من إحراز الهدف الأول من كرة عرضية لعبها الأسترالي كاسيرس، وحولها البرازيلي رونالدو مينديز برأسه في المرمى.

وفي الدقيقة 66 خرج لاعب الوحدة أحمد راشد بالبطاقة الحمراء، بعد حصوله على الإنذار الثاني، ثم حصل محمد برغش على بطاقة حمراء أخرى في الدقيقة 79 بعدما استعان الحكم بتقنية الفيديو، والتي أثبتت اعتداء برغش على عبد الله صالح دون كرة .

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