موجز نجوم هوليوود.. روبرت داوني يعلن عن نجوم فيلمه الجديد Doctor Dolittle"" .. جينفير لوبيز تشتري منزلا في نيويورك لـ15 مليون دولار أمريكي .. وكريس براون يعتدي على فتاة جديدة بعد ريهانا .. صور

جاستين ثيروكس يثير الجدل بظهوره مع ممثلة امريكية

Tomb Raider يحقق 213 مليون دولار أمريكي



والفيلم استنادًا إلى رواية 'إرنست كلاين' التى صدرت عام 2011 تدور احداثه في الثمانينيات حول العالم الافتراضي ويشارك فى بطولته اوليفيا كوك وتاى شيريدان وبن مندلسون وسايمون بيج وتى جى ميلر.



وعلن المخرج روبرت داوني، اللائحة الكاملة للنجوم المشاركين في فيلمه الجديد "The Voyage of Doctor Dolittle"، من خلال تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".



وضمت اللائحة كل من سيلينا جوميز، توم هولاند، إيما طومسون، رامي مالك، كريج روبنسون، رالف فاينز، كميل نانجياني، جزون كين، وماريون كوتيار.



وتدور أحداث فيلم Doctor Dolittle الذي تم إنتاجه عام 1998 حول الدكتور "جون دوليتيل" لديه حياة مثالية؛ زوجة رائعة، وطفلان جميلان، وحياة مهنية ممتازة، وفي أحد الأيام، حينما كاد أن يدهس كلبا، يجد نفسه يفهم لغة الكلاب، فتعود له قدرته عند الطفولة في فهم كل ما يتحدث به الحيوانات، وتنتشر معرفة "دولتيل" بلغة الحيوانات بين الجميع، فيجد أن كل الحيوانات تأتى له طلبا للمشورة والعلاج، بينما يشك زملاؤه أنه قد أصابه الجنون.



كشف موقع Bill Board الامريكي ان مغني الراب الامريكي كاني ويست انفصل عن مدير أعماله Izvor “Izzy” Zivkovic بعد تعاون استمر لـ8 سنوات.



وقال الموقع الامريكي إن سبب الانفصال بين كاني ومدير اعماله لم يتم الاعلان عنها حتى الان، فيما سيستمر مغني الراب الشهير في التعاون مع Scooter Braun الذي يتولى أدارة أعمال اريانا جراندي وجاستين بيبر.



ومن جهة أخرى، يتعرض كاني لمسالة قانونية بسبب ماركته الشهيرة Yeezy بسبب مشاكل مع ماركة صينية تحمل نفس الاسم.



شر موقع "E news"، صورا لمنزل النجمة العالمية جينفير لوبيز وحبيبها لاعب كرة البيسبول الشهير اليكس رودريرجز، والكائن في ولاية نيويورك الأمريكية، ويبلغ تكلفته 15 مليون دولار أمريكي.



ويقع المنزل على ارتفاع 30 ألف قدم وذلك في أطول مبنى سكني بمدينة مانهاتان، ويضم مطعم خاص وحمام سباحة داخلي، ومركز للرياضة وقاعة سينما.



جدير بالذكر أن لوبيز واليكس يمتلكان منذ أكثر من عام، منزلا في ولاية ميامي وآخر في لوس أنجلوس.



حصد فيلم Tomb Raider نحو 213,657,690 مليون دولار أمريكي في أسبوعين عقب طرحه 16 مارس الماضي بالسينمات الأمريكية والعالمية.



حقق الجزء الثاني من Tomb Raider 43,957,690 في الولايات المتحدة الامريكية ، وفي افريقيا واسيا واوروبا 169,700,000مليون دولار أمريكي.



تدور احداث فيلم تومب ريدر حول والد (لارا كروفت) الذى يقوم بالإنضمام لعداد المفقودين بعد ذهابه للتنقيب عن خنجر (زيان) الأثري؛ فتذهب هي لتقوم بالبحث عنه على جزيرة صينية مجهولة. وتُجنِّد (لو رِن)، صديق والدها القديم ليكون مرشدها على سطح الجزيرة، لكنهما يصطدمان بعواقب رحلتهما الكارثية ويجدان أنهما في محاولة للبقاء على قيد الحياة.



رصدت عدسات مصوري الباباراتزي، المغني البريطاني زين مالك في مطار ميامي بولاية فلوريدا الامريكية بلوك غريب، حيث لون شعره بالاخضر.



وارتدى زين، البالغ من العمر 25 عاما بمعطف جلد أسود وبنطال جينز مقطع.



كانت عارضة الازياء جيجي حديد ومالك أعلنا انفصالهما بعد علاقة استمرت قرابة عامين من خلال تغريدات عبر "تويتر"، حيث غرد "مالك" قائلا: "ارتبطت بعلاقة معبرة عن الحب والمرح على نحو لا يصدق"، وإنه يكن إعجابا كبيرا بها "كامرأة وصديقة"، وردت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية قائلة: "سأظل ممتنة أبدا للحب والوقت ودروس الحياة التي تبادلتها مع زين".



رصدت عدسات مصوري البابارراتزي، المغني الامريكي كريس براون، وهو يخنق فتاة من شرفة منزله في فلوريدا الامريكية، وفتاة اخري تحاول إنقاذها.



وتبين من خلال تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان كريس كان يداعب صديقته، ولم يعتدى عليها مثلما فعل مع حبيبتها السابقة النجمة العالمية ريهانا.



يشار الى أن كريس بروان تعرض للمساءلة القانونية بسبب ريهانا التي اعتدى عليها عام 2009 بالضرب حتى نزف الدم من فمها.



التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للممثل الامريكي جاستين ثيروكس مع الممثلة الكوميدية أوبري بلازا وهو يتجول ومعه دراجته الرياضية في شوارع ولاية نيويورك الامريكية.



ويعد ذلك أول ظهور لـ" ثيروكس" مع سيدة أخرى بعد انفصاله عن زوجته الممثلة الامريكية جينفير انيستون، وسط شائعات بأنه ارتبط بـ" اوبري".



ومن جانب ثيروكس، كشف مصدر مقرب من الممثل الامريكي إنه تربطه علاقة صداقة بالممثة الكوميدية، وان تلك الصور التقط لهما وهما يتجاولان ويتناقشان في مشاريع فنية جديدة.



الجدير بالذكر أن جاستين ثيروكس وجينفير انيستون قررا الانفصال بعد علاقة حب استمر لـ7 سنوات منها عامان زواج بسبب عدة مشاكل ابرزها عدم قدرة انيستون على الانجاب.



نشر "صدى البلد" العديد من أخبار مشاهير هوليوود سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو المتداولة على المواقع والصفحات الفنية العالمية، ونبرز في التقرير التالي آخر أخبار مشاهير هوليوود.حقق فيلم Ready player one للمخرج ستيفن سبيلبرج إيرادات وصلت إلى 3.8 مليون دولار في أول أيام عرضه.