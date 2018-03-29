اشتعال الحرب الدبلوماسية بين روسيا والغرب بسبب "الجاسوس الروسي"..والأمم المتحدة تحذر من عودة "الحرب الباردة"

موسكو تفاجئ واشنطن بطرد 60 دبلوماسيا وإغلاق قنصلية

الخارجية الأمريكية : روسيا "غير مهتمة بالحوار"

فيينا تتهم لندن بالضغط عليها لطرد دبلوماسيين روس



أعلنت روسيا، الخميس، عن طرد 60 دبلوماسيا أمريكيا ردا على قرار واشنطن بطرد دبلوماسيين روس إثر محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته باستخدام مادة كيماوية سامة في بريطانيا، فيما وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونينو جوتيرس، العلاقات الحالية بين روسيا والولايات المتحدة بأنها قريبة من حالة "الحرب الباردة".



وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده قررت أيضا إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة سان بطرسبرج، وذكر أن السفير الأمريكي لدي موسكو تم استدعاؤه و إبلاغه بقيام روسيا بتلك "الإجراءات الانتقامية"، وقال لافروف إن الدول الأخرى التي طردت دبلوماسيين روس يجب أن تتوقع ردا مماثلا، وأكد أن موسكو ترد على "إجراء مرفوض تماما".



وكانت أكثر من عشرين دولة طردت مبعوثين روس، تضامنا مع بريطانيا، التي ألقت باللائمة على روسيا في الهجوم، فيما تنفي روسيا ضلوعها في الهجوم على سكريبال، الذي ما زال في حالة حرجة ولكن مستقرة، وأشارت تقارير إلى تحسن حالة ابنته.



وفي المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن قرار طرد الدبلوماسيين الأمريكيين من روسيا "ليس مبررا"، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذير ناويرت في هذا الصدد: "أود أن أذكركم أنه لا يوجد أي مبرر لرد روسيا.. إجراءاتنا كانت مدفوعة فقط، بالهجوم على بريطانيا وبالهجوم على مواطن بريطاني وابنته"، واتهمت روسيا بأنها غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة، ولا في حل القضايا الناشئة في العلاقات الثنائية، قائلة: "اتضح من القائمة المقدمة لنا (قائمة الدبلوماسيين المطرودين)، أن الاتحاد الروسي غير مهتم بالحوار حول القضايا ذات الأهمية لبلدينا"، وأكدت ناويرت أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق اتخاذ خطوات لاحقة للرد على طرد الدبلوماسيين.



و كشفت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل عن أن سفير بريطانيا لدى فيينا، مارس الضغوط على حكومة بلادها لحملها على طرد دبلوماسيين روس، وقالت إن السفير البريطاني حاول الضغط على السلطات النمساوية كي "تتخذ إجراءات ملموسة" ضد روسا، وذلك عشية انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس الماضي، وبعد القمة كذلك.



وأضافت الوزيرة أن لندن طالبت فيينا بأن تحذو حذو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وتطرد دبلوماسيين روس، إلا أن النمسا رفضت ذلك بشكل قاطع، وأوضحت كنايسل في وقت سابق أن موقف فيينا يعود إلى عدم تقديم بريطانيا ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أي أدلة قطعية على تورط روسيا في تسميم الجاسوس.



وردا على الانتقادات بأن النمسا "تحرق الجسور" مع أوروبا باتخاذ موقف مخالف "للإجماع الأوروبي"، قالت الوزيرة إن بلادها قررت عدم ترحيل الدبلوماسيين الروس ليس خوفا من الإجراءات الجوابية الروسية، بل لإيمانها بضرورة الحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسية، وخاصة في فترات الأزمات الدولية الحادة.



وكانت فيينا عرضت، الأربعاء، وساطتها في تسوية الخلاف بين موسكو ولندن على خلفية "قضية سكريبال".