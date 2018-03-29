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رياضة

موناكو يجدد عقد نجم المنتخب البرتغالى

الخميس 29/مارس/2018 - 10:20 م
صدى البلد
احمد سليمان
ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن نادي موناكو نجح فى تجديد عقد لاعب وسطه البرتغالي جواو موتينيو لموسمين مقبلين حتى 2020.

وانتقل موتينيو منتخب بلاده لصفوف فريق الإمارة الفرنسية في صيف 2013 قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 25 مليون يورو إلى جانب الثنائي الكولومبي راداميل فالكاو وخاميس رودريجيز.

كان موتينيو نجح فى قيادة فريق الإماراة الفرنسية لحصد لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي , علاوةً على التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال في نفس الموسم.

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