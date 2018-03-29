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برلمان

«اقتصادية البرلمان»: الموازنة الجديدة «طموح» ونأمل تحقيقها

الخميس 29/مارس/2018 - 10:22 م
صدى البلد
عبدالله خالد
قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الأرقام الموجودة بالموازنة العامة هي أرقام تقديرية، تهدف الحكومة لتحقيقها، وليست أرقاما واقعية فعليًا، مشيرًا إلى أن خفض العجز بالموازنة الجديدة إلى 8.5% بدلا من 12.5% هي نسبة طموحة جدًا وأنها تأتي نتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي حدث في الفترة الماضية.

وأضاف "الشريف" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن استهداف تحقيق معدل النمو الاقتصادي 5.8% هي نسبة طموحة جدًا، مشيرًا إلى أنه لابد من تحديد الآليات الواضحة لتحقيق هذه النسبة من النمو الاقتصادي الفعلي، وتحقيقه على أرض الواقع، وتوضيح إذا كانت وهل هي واقعية أم لا، وذلك بعد فترة اقتصادية صعبة.

وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن ارتفاع أسعار البترول بالموازنة الجديدة إلى 67 دولارًا للبرميل، هدفه زيادة تصديرات البترول، مشيرًا إلى أنه سيؤثر على كمية الإيرادات أيضًا، لافتًا إلى أن تحديد سعر الدولار الاستيرادي 17.25 جنيه يسهل عملية الاستيراد بالنسبة للمستثمرين الوطنيين.

ولفت الشريف إلى أن هناك بعض الأمور التي لابد من مناقشتها في الموازنة الجديدة، وأهمها الاسعار الخاصة بالدعم، وتحديد من هو مستحق الدعم من غيره، وما هي الشروط الواجب تواجدها بالمحتاجين، وترشيد الدعم على السلع الغذائية موضحًا أن هناك لجنة شكلت منذ سنة ونص لتحديد مستحق الدعم ولم تصدر بنتائج إلى الآن.

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