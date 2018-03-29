رقم غير متوقع لمعدلات الإدمان في مصر «فيديو»

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معدلات التعاطي في مصر تكون ضعف المعدلات العالمية، واكدت الدولة تعمل على محاربة ذلك عن طريق تقليل المعروض من المخدرات التي تدخل مصر .



وأضافت غادة والي، خلال حوارها ببرنامج « معكم منى الشاذلي» على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن المخدرات تدخل عن طريق الحدود، ووزارة الداخلية والجيش تعمل على القضاء عليها لأن تلك المخدرات تدخل عن طريق الحدود من الدول الخارجية.



وأضافت وزيرة التضامن ان وزارة التربية والتعليم تقوم بعمل تحاليل لسائقى المدارس وأكدت ان نسبة الإدمان بين سائقى المدارس انخفضت من 12% الى 3 %.

