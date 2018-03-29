ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

توك شو

رقم غير متوقع لمعدلات الإدمان في مصر «فيديو»

الخميس 29/مارس/2018 - 10:25 م
صدى البلد
حازم عمرو
قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن معدلات التعاطي في مصر تكون ضعف المعدلات العالمية، واكدت الدولة تعمل على محاربة ذلك عن طريق تقليل المعروض من المخدرات التي تدخل مصر .

وأضافت غادة والي، خلال حوارها ببرنامج « معكم منى الشاذلي» على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن المخدرات تدخل عن طريق الحدود، ووزارة الداخلية والجيش تعمل على القضاء عليها لأن تلك المخدرات تدخل عن طريق الحدود من الدول الخارجية.

وأضافت وزيرة التضامن ان وزارة التربية والتعليم تقوم بعمل تحاليل لسائقى المدارس وأكدت ان نسبة الإدمان بين سائقى المدارس انخفضت من 12% الى 3 %.

ترشيحاتنا

أول تعليق من أمريكا على طرد دبلوماسييها من روسيا

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

تامر أمين للحكومة: «فكوا الحزام ولو عروة واحدة عشان تروق وتحلى».. فيديو

شاهد .. ناهد السباعي مع خطيبها

لرفضه التحرش به .. مقتل مسجل خطر على يد صديقه

مفاجأة.. أبو تريكة يرحل عن بي إن سبورتس.. وميدو يقترب من العودة

الفاتيكان يكشف حقيقة إنكار البابا فرنسيس لـ"جهنم"

"الغيرة" من كريستيانو رونالدو تُكلف ميسي 26 مليون يورو

"البدري" معروض على الزمالك

الوليد بن طلال يتنازل عن حصته في أرباح "المملكة القابضة"

النائب العام يحيل بلاغا يتهم «المصري اليوم» بإهانة المصريين إلى نيابة أمن الدولة

الناظر يطرح روشتة لمرضى حساسية الجلد فى الجو المتقلب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

ساعات يد أنيقة تتناسب مع فصل الربيع.. صور

كواليس أولى حلقات «اللعيب مع رزان ومهيب» مع رمضان صبحي.. «صور»

محمود معروف يكشف أسرار العندليب الأسمر في «صدى البلد».. صور

التنورات المنفوشة تناسب صاحبات الجسم الممتلئ

فيديو

كرم جبر: الفترة القادمة «هامة» لبناء مصر الحديثة.. فيديو
كرم جبر: ضوابط تنظم مواقع التواصل الإجتماعي «ضرورة» لسيطرة الجماعات الإرهابية عليها .. فيديو
شاهد.. فنانة تبدع في الرسم على الجلود
كرم جبر: اكتشافات الغاز سبب رئيسي في هجوم تركيا وقطر على مصر.. فيديو
«كلنا معاك»: المشاركة في الانتخابات رسالة دولية بأن مصر خط أحمر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟