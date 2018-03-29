موسى مصطفى موسى: أفكر فى زعامة المعارضة.. فيديو

قال المهندس موسي مصطفي موسي، المرشح لرئاسة الجمهورية، إنه حصل من 9 محافظات فقط 790 ألف صوت انتخابي، موضحًا أن تلك النتيجة تم رصدها من خلال تصريحات القضاة في هذه المحافظات.



وأشار موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « 90 دقيقة »، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، إلى أنه يتوقع ارتفاع عدد المصوتين له خاصة أن هناك 11 محافظة لم يعلن فيها عن عدد المصوتين، مؤكدًا أنه يتوقع أن يتخطى مليونا و300 ألف بعد انتهاء الفرز وإعلان النتيجة الرسمية.



وأكد مصطفى موسى أنه يمتلك برنامجًا تنمويًا اقتصاديًا، وسوف يحاول مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليعرضه عليه وليكون محل التنفيذ، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تتجمع الأحزاب في كتل لتصبح قادرة على خوض الانتخابات.



وشدد موسى على ضرورة التنازل عن "الشخصنة" في قيادة الأحزاب، لتكون السلطة متداولة بين الجميع، وتصبح الأحزاب مؤثرة في الشارع المصري وقادرة على جلب الأصوات، قائلا: "أفكر فى زعامة المعارضة فى مصر".



ورفض موسى، أن يتم تعيينه في البرلمان في المقعد الفارغ، بدلا من المستشار سري صيام، معلنا أنه في حال عرض عليه المنصب سوف يرشح أحدا من قيادات حزب الغد الذي يترأسه.



وأوضح موسى أن الانتخابات الرئاسية كانت احتفالا شعبيا.