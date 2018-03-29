الأزهر: بدء التصفيات النهائية لمشروع تحدّي القراءة العربي.. السبت
الخميس 29/مارس/2018 - 10:23 م
تنطلق التصفيات النهائية لمشروع تحدّي القراءة العربي بالأزهر الشريف، في موسمه الثالث، السبت الموافق 31/3/2018، ووَفْقَ الجدول المرفق.
يشار إلى أن المناطق الأزهرية أنهت التصفياتِ الأوليّةَ الخاصّة بها منتصف الأسبوع الحاليّ، وتمّ إعلان أسماء الفائزين؛ تمهيدًا لتصعيدهم لتمثيل مناطقهم في التصفيات النهائية، المُقَرَّرِ عَقْدُها: بمجمع مدينة نصر- بشارع عباس العقاد- أمام جنينة مول- بشارع البطراوي.
وكان الأزهر قد فاز بالمركز الثاني العامَ الماضيَ في نهائيات المشروع الختامية، بدولة الإمارات العربية المتحدة.