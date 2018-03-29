الهيئة الوفدية تقول كلمتها فى الجمعية العمومية غدا..الوفديون يصوتون على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية..البدوى:أحدثت انقسامات بين الأعضاء..وأبو شقة: الدعوة لمناقشتها تخلق نزاعات

ننشر نص مشروع تعديل اللائحة الداخلية لحزب الوفد المقرر التصويت عليها غدا
التعديلات تشمل أن تكون انتخابات الهيئة العليا ورئاسة الوفد في وقت واحد
البدوى:
البعض تصور أن اللائحة مفصلة على مقاس أشخاص..وهذا غير حقيقى
أبو شقة:
مناقشة تعديل اللائحة التفاف حول قرار الهيئة العليا السابق
ينشر "صدى البلد" نص مشروع تعديل اللائحة الداخلية لحزب الوفد والتى من المقرر التصويت عليها غدا.
ومن المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوى.
ويجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية غدا، الجمعة 30 مارس، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.
ويترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.
وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد قرارا رقم 329 لعام 2018 الصادر بتاريخ 21 /2 / 2018 بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى.. وإلى نص القرار: " مادة "1" دعوة الهيئة الوفدية إلى اجتماع غير عادى فى تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 30 مارس 2018 للنظر فى جدول الأعمال التالى:" التصويت على التعديلات المقترحة للنظام الداخلى لحزب الوفد ، مادة "2" يتم نشر التعديلات المقترحة فى صحيفة الوفد وبوابته الإلكترونية كما يتم إرسالها إلى رؤساء وسكرتيرى عموم اللجان العامة بالمحافظات لتوزيعها على أعضاء اللجان الإقليمية قبل التصويت بعشرة أيام على الأقل ، نمادة "3" يتم التصويت السرى على التعديلات المقترحة.
مادة "4" يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
وسادت فى الفترة الأخيرة حالة من الإنقسام بين الوفديين بعد دعوة الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد الهيئة الوفدية للتصويت على تعديل اللائحة يوم 30 مارس ، وجاء ذلك بعد قرار الهيئة العليا لحزب الوفد فى وقت سابق بتأجيل مناقشة مشروع تعديل اللائحة بعد انتخابات رئاسة حزب الوفد.
وشهد حزب الوفد حالة من الغليان بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، عقب تقديم اللواء محمد إبراهيم مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب بمذكرة للدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد بتوقيع 509 من أعضاء الهيئة الوفدية للمطالبة بمناقشة تعديل اللائحة، يأتى هذا القرار لكي يحدث صداما جديدا بين الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة الوفدية، خاصة وأن الهيئة العليا لحزب الوفد سبق وأن أعلنت بالإجماع فى وقت سابق تأجيل مناقشة تعديل اللائحة بعد انتخابات رئاسة حزب الوفد ، إلا أن البدوى حسم هذه الأزمة بعد إصداره بيان لدعوة الهيئة الوفدية للانعقاد يوم 30 مارس للتصويت على التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية لحزب الوفد.
وقال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة العليا ومساعد رئيس حزب الوفد، إن عددا من أعضاء الهيئة الوفدية سلموا مذكرة موقع عليها من 119 عضوا من أعضاء الجمعية العمومية للحزب من مختلف المحافظات لطلب تعديل لائحة الحزب.
وأضاف مساعد رئيس الحزب، فى بيان صحفى له، أن المذكرة التي تتضمن توقيعات أعضاء الهيئة الوفدية تم فحصها بالكامل وسجلت بمحضر تسليم لتقديمها إلى الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، لتضاف إلى مذكرة سابقة وقع عليها 398 عضوا من أعضاء الهيئة الوفدية ليصبح العدد الإجمالي 509 توقيعات، وبذلك يحق لهيئة الوفد تنفيذ بنود اللائحة بشكل كامل في أي إجراء تطالب بتنفيذه.
وأكد أن هناك مذكرات أخرى بها توقيعات لأعضاء بعدد من محافظات الجمهورية جار فحصها واستلامها، مشيرا إلى أن المذكرة التي تتضمن 119 توقيعا ذكرت في محتواها عددا من المطالب، بالإضافة إلى مطالب المذكرة السابقة التي كان على رأسها طرح مشروع تعديلات اللائحة، والنظر في حل الهيئة العليا، وهذه المطالب هي عدم جواز الجمع بين عضوية الهيئة العليا ورئاسة اللجان العامة للحزب بالمحافظات، وذلك بسبب فشل بعض أعضاء الهيئة العليا في إدارة شئون اللجان المختلفة بالمحافظة.
وتابع: "شملت التعديلات أيضا أن تكون مدة الهيئة العليا لا تزيد على دورتين متتاليتين ولا يحق لعضو الهيئة العليا الترشح بعدها إلا بمرور دورة انتخابية حتى تتاح للشباب فرصة الانخراط في العمل السياسي داخل الحزب وضخ دماء جديدة بأفكار جديدة أسوة بمدة رئيس الوفد، وأن تكون انتخابات الهيئة العليا وانتخابات رئاسة الوفد في وقت واحد حتى يكون لرئيس الوفد القادم الحرية في تنفيذ برنامجه دون عرقلة بعض من الهيئة العليا".
واختتم عضو الهيئة العليا تصريحاته قائلا: "من المنتظر أن يتخذ البدوي قرارا في تلك المذكرات التي تفرض عليه اللائحة الاستجابة لها وتنفيذ ما جاء بها وربما يطرح هذه المطالب خلال الاجتماع المقبل بحد أقصى الأسبوع القادم".
وقال الدكتور السيد البدوى ، رئيس حزب الوفد أن تعديل اللائحة أحدث انقسامات بين الوفديين لأن البعض تصور أن اللائحة مفصلة على مقاس أشخاص وهذا وهم وغير حقيقى، مشيرا إلى أنه لم يطرح هذه التعديلات من نفسه، ولكن أحد المرشحين لرئاسة الوفد الدكتور علاء شوالى بذل جهدا كبيرا جدا فى عام 2014 وكانت هناك جولات كبيرة فى المحافظات لبرنامج "كيف تريد وفدك أن يكون" وحصل على تأييدات واسعة من الوفديين فى المحافظات لهذا البرنامج، وكان معنا محمود على وهو متخصص فى الأحزاب السياسية فى العالم وأتى بلوائح الأحزاب ووضع أفكار ثم مشروع لائحة، ثم توقف الحديث عن اللائحة لأنه كان هناك أشخاص ضد محمود على.
وأكد البدوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه فى عام 2015 طرحت تعديل اللائحة وأتى الوفديين بآرائهم وتبلورت الآراء، وكان لدينا انتخابات مجلس النواب عام 2015 وقررت تأجيل التعديلات لفترة، ثم ركزنا مع الهيئة البرلمانية للوفد فى عام 2016 ثم طرحناها ولم تناقش مما أظهر إرهاصات حزب الوفد وبدأ كل عضو تلتف حوله مجموعة من مؤيديه، حيث كان هناك صراعات حول المناصب وليس على تعديل اللائحة.
واختتم رئيس حزب الوفد:لم أعدل فى اللائحة إلا النصوص التي وافقت عليها الهيئة العليا وناقشناها على مدار أكثر من 6 جلسات وتوقفنا عند النص الذي وافقوا على تعديله حتى لا تحدث خلافات، ولن يكون هناك انتخاب سكرتارية ونواب رئيس الحزب من الهيئة الوفدية ولكن ستكون من الهيئة العليا كما هى حتى لا تكون هناك تقسيم للمناصب.
وأصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، بيانا بمناسبة ما يتم تداوله حول إجراءات لجمع توقيعات لعقد جمعية عمومية لتعديل اللائحة الداخلية للحزب.
وأكد أبو شقة، فى بيان له، أنه لم يطلع على مضمون هذه التوقيعات التى يتم الحديث إعلاميًا عنها منذ اجتماع الهيئة العليا 10 فبراير الجاري والتى قررت بإجماع الحاضرين، عدا أربعة أعضاء، إرجاء مناقشة وعرض مشروع اللائحة لحين انتخاب رئيس للحزب، حيث إن المدة القانونية لرئيس الحزب تنتهى 2 يونيو القادم وانتهى الاجتماع بقرار الأغلبية بإرجاء دعوة الهيئة الوفدية.
وقال: "ولأن السكرتير العام مسئولا بحكم اللائحة عن المبنى وعن المقرات الفرعية بالمحافظات، قررت الهيئة العليا فى اجتماعها المذكور بتكليفى بفتح المقرات فى الفترة المحددة للدعاية الانتخابية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال عقد المؤتمرات وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة، تنفيذا لقرار الهيئة العليا، ولكن ما يحدث من محاولات لجمع توقيعات لا نعرف عنها شيئًا يتجاهل قرار الهيئة العليا بالمشاركة الفعالة فى العملية الانتخابية".
وأضاف "أبو شقة" أن ما يحدث الآن من شأنه أن يُحدث صراعات ونزاعات لا تحمد عواقبها داخل الحزب يتحمل مسئوليتها من يسعى إليها، واعتبر أن ما يحدث هو التفاف حول قرار الهيئة العليا السابق بما يحدثه من صراعات تتفاقم وتتزايد يوما بعد آخر على نحو لا تحمد عقباه.
وتابع: "أبرئ نفسه وذمتي وتاريخي القانونى والسياسى مما يحدث، وأطالب رئيس الحزب بتسليم التوقيعات التى تم الإعلان عن تقديمها إليه وهى التوقيعات التى لا يعرف عنها شيئا ولا يعرف مدى صحتها من عدمه، لعرضها على هيئة عليا عاجلة لفحصها واتخاذ ما يلزم قانونًا إذا تبين تزوير أى توقيع بها".