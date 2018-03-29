وزير التجارة والصناعة في حوار مع صحيفة روسية: 5 ملايين متر مربع لإقامة المدينة الصناعية الروسية بقناة السويس.. تصدير الغاز الطبيعي وارد بشرط.. ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي

طارق قابيل:

نبحث إمكانية توسيع المنطقة الصناعية الروسية

موسكو ستختار الشركات المساهمة في هذا المشروع الضخم بالتنسيق مع القاهرة

صادراتنا إلى روسيا من المنتجات الكيميائية والزراعية شهدت نموا ملحوظًا



في ظل تنامي العلاقات المصرية الروسية، والخطوات الدءوبة التي تبذلها قيادة البلدين لتعميق التعاون في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية، قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الخميس، إن مصر تبحث مسألة توسيع المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس إذا ما تطلبت الحاجة.



وأوضح قابيل في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية، اليوم، أن هيئة قناة السويس تعد طرفًا في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والروسية حول بناء مدينة صناعية روسية بالقرب من قناة السويس، لافتًا إلى أن مصر خصصت 5 ملايين متر مربع من أجل هذا المشروع الضخم.



وأكد قابيل أن من بين المشاريع الواعدة بين مصر وروسيا في المستقبل هي المنطقة الصناعية الروسية، موضحًا أن القاهرة تنظر في توسيع مساحة المشروع إذا ما تطلب الأمر، مشيرا إلى أن المنطقة بإمكانها استقبال شركات من دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، لافتًا إلى أن الحكومة الروسية هي من تختار الشركات التي تشارك في المنطقة الصناعية.



وأشار قابيل إلى أنه على الرغم من أن الاتفاقية تنص على اختيار موسكو الشركات المساهمة في المدينة الصناعية، فإن اختيار تلك الشركات يتم بالتنسيق مع الحكومة المصرية.



وأضاف قابيل أن مصر تقدم معلومات للسلطات الروسية حول خطتها لتطوير الاستثمار الصناعي، وكذلك إمكانيات مصر واحتياجاتها، وبالتالي فسوف يتم اختيار الشركات على هذا الأساس.



وتابع: "نحن نقدم المعلومات التي تشمل جميع امكانيات مصر واحتياجاتها. اعتقد أنه في روسيا سيقومون بإجراء دراساتهم الخاصة للسوق".



ولفت الوزير إلى أن حجم الاستثمارات المبدئية في هذا المشروع يمكن أن تبلغ 7 مليارات دولار، مضيفًا: "الحديث يدور حول الخمس أو السبع سنوات القادمة. وكذلك تعتمد الاستثمارات على مطور المنطقة. فإذا كانت هناك ضرورة لتوسيع المنطقة فسوف نقدم المزيد من الأراضي".



وردا على سؤال حول الشركات التي وقعت بالفعل على المشاركة في المشروع، قال: "هم لا يوقعون معنا. كما قلت. الحكومة الروسية هي من تقرر من يعمل هنا".



وحول موعد بدء العمل في المدينة الصناعية، أكد قابيل أن الاتفاقية تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة المصرية وتم إرسالها إلى البرلمان، مشيرًا إلى أن الاتفاقية في انتظار موافقة مجلس الوزراء الروسي.



وفيما يخص ملف الغاز الطبيعي، قال قابيل أن مصر تطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول نهاية العام الجاري، موضحا أن مصر بعد اكتشاف حقل ظُهر للغاز الطبيعي تأمل في تحقيق اكتفاءها الذاتي من الغاز.



وردا على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط لشراء الغاز الطبيعي من روسيا قال قابيل: "نأمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول العام الجاري".



وأكد قابيل إمكانية تصدير مصر للغاز الطبيعي إلى الخارج خاصة بعد اكتشاف حقل ظُهر، مضيفًا: "هذا يعتمد على استراتيجية الدولة التي سوف تقرر ما إذا كنا سنصدر الغاز ام نستخدمه. ولكننا نخطط لاستخدامه في الصناعة أكثر من التصدير".



وحول تقييم قابيل للتعاون التجاري بين مصر وروسيا، أكد وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية إلى روسيا ترتفع بشكل ملحوظ، مشيرًا إلى أن مصر تصدر لروسيا المنتجات الكيميائية والزراعية، وفي الوقت ذاته نستورد من روسيا كميات كبيرة من القمح، بجودة جيدة وسعر جيد.