للمرة الأولى في العالم .. هنديةٌ تقوم بكتابة المصحف بالتطريز

قامت رَبّة منزل تُدعى: "نسيم أختر"، من ولاية "الكجرات" الهندية، بصناعة أوّل مصحف "مُطَرَّز" يدويًّا في العالم. وعملت "نسيم" على صناعة تطريز المصحف بمفردها دون مساعدة أحد، وقد استغرق صنعه حوالَي 32 عامًا، آمِلَةً أن يَدخل عملُها هذا موسوعةَ "جينيس" للأرقام القياسية.



جديرٌ بالذكر أن "نسيم" بدأت في صنعه منذ عام 1987، وأنهته هذا العامَ الجاريَ، واستخدمت في صنعه حوالَي 12 لِفافةً من القُماش، ويبلغ عَرْض المصحف حوالَي 45 بوصةً، وطوله 900 بوصةٍ، واستغرق تطريزُ سطرين يومًا كاملًا.



