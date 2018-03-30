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فكر دينى

مرصد الأزهر يحذر من ازدياد ظاهرة الاعتداء على المساجد في ألمانيا

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:09 ص
صدى البلد
محمد شحتة
حذِّر "مرصد الأزهر" من عواقب ظاهرة ظاهرة الاعتداء على المساجد الخطيرة داخل ألمانيا، فقد تمّ خلال يومٍ واحد الاعتداءُ على ثلاثة مساجد؛ اثنان منهم في مدينتي "هيرنه" و"أمبيرج"، حيث قام أشخاصٌ تابعون لمنظمةٍ إرهابية بتلطيخ جدران المسجدين بعباراتِ تهديد، وكتاباتٍ عنصرية ومسيئة للمسلمين.

وقامت تلك مجموعة بالاعتداء على مسجد "الحاج بايرام"، الكائن في منطقة "أيكل-فانه"، الواقعة في إقليم "شمال الراين وستفاليا"، والتابع للشئون الدينية للاتحاد التركي الإسلامي في مدينة "هيرنه"، حيث رسموا الصليب المعقوف (رمز النازية) على جدار المسجد، وكتبوا إلى جواره "فليخرجْ الأجانبُ جميعًا .. يحيا هتلر".

وفي مدينة "أمبيرج" التابعة لولاية "بافاريا"، كُتبت عباراتٌ سياسية مسيئة للمسلمين على جدار الجامع الكبير. وقبل هذين الحادثين بساعات، تَعَرّض مسجد "يونس أمره" في مدينة كاسل الألمانية، لاعتداء بقنابل المولوتوف، وقد أسفر الهجوم عن أضرارٍ مادية في المسجد، وأظهرت مشاهدُ من كاميرا المراقبة مشاركةَ أربعةِ أشخاصٍ في تنفيذ هذا الحادث.

جديرٌ بالذكر؛ أنه قد تَعَرّض أكثرُ من 40 مسجدًا للاعتداء في ألمانيا، منذ مطلع العام الجاري، وذلك وَفْقًا للبيانات المُسَجَّلة، غيرَ أن العدد الحقيقي قد يكون أكبرَ من ذلك؛ نظرًا لأن هناك حالاتٍ لم يتمّ تسجيلها في محاضرَ رسمية.

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