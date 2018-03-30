112 مليار جنيه قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من العام

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال الثلاثة شهور الأولى من العام، نحو 112.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 19,680 مليون ورقة منفذة على 1,917 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 90.0 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 21,184 مليون ورقة منفذة على 2,014 ألف عملية خلال الثلاثة شهور السابقة.



أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 102 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 134.3 مليون ورقة منفذة على 15,531 عملية خلال الثلاثة شهور.



استحوذت الأسهم على 84.98 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 15.02 % خلال الثلاثة شهور.