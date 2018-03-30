ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

حوادث

غدا.. محاكمة بديع وآخرين في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة"

الجمعة 30/مارس/2018 - 08:17 ص
المتهم محمد بديع
المتهم محمد بديع
اسلام مقلد
تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان و738 من أعضاء وقيادات الجماعة في اتهامهم بـ "فض اعتصام رابعة العدوية".

وتضم قائمة المتهمين محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.

وأسندت النيابة للمتهمين تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ترشيحاتنا

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من دبي

شاهد جلسة مختلفة لسمر جابر ..صور

عماد أديب: الدستور الحالي غير قابل للتنفيذ

وزير الدفاع الأمريكي لـ "بولتون": "أنت شيطان متجسد في إنسان".. فيديو

استشاري يحذر مرضى الروماتيزم والكبد من تناول السبانخ

"صدقي": الفراعنة استفادوا من لقائي البرتغال واليونان وكوبر يعاني في مركز رأس الحربة

مي سليم تواصل تصوير "عوالم خفية" أمام أحمد وفيق

السبت .. عرض أولى حلقات "الأب الروحي 2"

الشعب يجدد الثقة بـ"السيسي" وخبراء يؤكدون: وعد فأوفى فنال الرئاسة باستحقاق..وتوقعات بتحقيق تطلعات الشعب المصري

أخصائي تغذية يكشف فوائد حبوب الأوميجا3

نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»

افتتاح الدورة السادسة من مهرجان دمنهور الدولي للفلكلور..اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

بالصور.. منة عرفة على خطى سيلينا جوميز

فيديو

شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء
نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟