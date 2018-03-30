غدا.. محاكمة بديع وآخرين في اتهامهم بـ"فض اعتصام رابعة"

تنظر غدًا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان و738 من أعضاء وقيادات الجماعة في اتهامهم بـ "فض اعتصام رابعة العدوية".



وتضم قائمة المتهمين محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدي غنيم، "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي.



وأسندت النيابة للمتهمين تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.